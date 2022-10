Por José Díaz Madrigal

En el ámbito y estructura militar, a una división se le llama a la unidad compuesta de varios regimientos o brigadas; integrado también por artilleros y otros elementos especializados, sumando un total de 10 mil soldados. Se considera a la división, la mayor cifra de combatientes de un ejército y es mandada por un general de división.



La historia acerca de quien hizo la pregunta que lleva por título la presente columna, es que se le atribuye al dictador soviético José Stalin. Existen dos versiones referente a quienes y cuando realizó dicha pregunta. La primera es la que menciona el presidente Truman de los Estados Unidos, diciendo que él mismo se la escuchó a Stalin durante la conferencia de Potsdam, después que terminó la guerra en Europa.



La segunda versión, cuentan de que Stalin le hizo la pregunta al ministro de exteriores francés Pierre Laval, cuando éste acudió a Moscú a firmar un acuerdo entre la Unión Soviética y Francia. Una vez firmado, Laval le pidió al dictador que le bajara unas rayitas en el hostigamiento que Stalin hacía contra los Católicos rusos y, que ese cambio de actitud, ayudaría a mejorar las relaciones de París con el Papa. Siendo en ese momento cuando Stalin formuló la pregunta: ¡ah!. . . ¿Cuántas divisiones tiene el Papa?



Como quiera que haya sido, sí la cuestión se hizo en Moscú o en Potsdam; el autor de la pregunta es el mismo personaje. Quizá preguntó en ambos lados y con la misma intención: minimizar al Papa, que machacaba constantemente ante el dictador el respeto por la vida y la dignidad humana de sus gobernados. Esto molestaba sobremanera al tirano de la desaparecida Unión Soviética.



Hace unos días, en la semana que terminó; el Papa Francisco se dirigió por primera vez, abiertamente al actual tirano de la federación rusa; ahora encarnado en el no menos siniestro y asesino Vladimir Putin, pidiendo que detenga la guerra en Ucrania. El sumo pontífice, sin rodeo le dice al presidente ruso: detenga el espiral de violencia y muerte, que se está dando en medio de una escalada de amenazas respecto al uso de armas nucleares, en esa guerra sin sentido.



El Papa exige que se llegue inmediatamente a un alto al fuego y que se busquen soluciones que estén fundadas en el RESPETO DEL SACROSANTO VALOR DE LA VIDA HUMANA, de la soberanía y la integridad territorial de toda Ucrania. El Papa lamentó las acciones de los últimos días, que son contrarias al derecho internacional, con la anexión ilegal a Rusia de cuatro regiones pertenecientes al país invadido.



Putin criminal de guerra, cínicamente está robando terreno a los ucranianos. Todos los países del continente europeo rechazan la rapiña, a excepción de la propia Rusia que tiene parte de su territorio en Europa y Bielorrusia gobernada por otro dictador incondicional al tirano ruso. Fuera de estos países, el resto de naciones europeas, repudian el pillaje del cual está siendo objeto el pueblo ucraniano.



El Papa no tiene divisiones militares, sin embargo durante los dos mil años de historia en que ha funcionado la institución del Papa. En diferentes épocas a lo largo de todo ese tiempo, los papas han encarado a muchos déspotas y tiranos que hicieron mucho daño con sus diabólicas y perversas acciones. Los tiranos desaparecieron, dejando a la posteridad un montón de leyendas negras. En cambio el papado y los papas, han permanecido firmes en la silla de San Pedro.



Esta vez no va ser la excepción, el Papa Francisco tiene el deber de cumplir con su encargo, como lo han hecho sus 265 predecesores, luchar con argumentos y la palabra Divina, por la justicia, la libertad, dignidad y felicidad de los seres humanos.



Stalin como Putin, no entendieron ni se dan cuenta, que la fuerza del Papa no consiste en poderío militar, sino en la fortaleza que se obtiene y se transmite el encabezar valores supremos como: la misericordia al prójimo y la honestidad acompañada del respeto a el honor propio y por supuesto también al ajeno.