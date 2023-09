Corrientes de retorno derriban un hotel en Tecuanillo y causa daños a enramadas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Desde esta mañana fuertes corrientes de retorno conocidas por los lugareño como “candil”, ha provocado que un hotel se haya colapsado y al menos tres enramadas presenten severos daños.

Patricia Salas, Comisaria de la playa de El Tecuanillo, informó que no hay marejadas sino un “candil” que provocó que un hotel se cayera y unas tres enramadas se estén viendo afectadas.

La comisaria muncipal dijo que este fenómeno está causando daños a la localidad y el patrimonio de algunos prestadores de servicio.

¿Qué es un candil? Son corrientes de retorno donde el agua que sale en las olas no puede regresar por donde mismo y busca hacia los lados donde está un poco mas hondo y por ahí ingresan hacia adentro por eso se le conocen corrientes de retorno, en esta corrientes la ola golpea más fuerte afuera porque es en la orilla donde llega con mas fuerza e intensidad no se nota en la superficie porque en la parte de arriba hace que la ola no rompa tan fácil.