Continúa carente la promoción Turística de la entidad

*Se dan grandes números de afluencias de visitantes, pero no se ven en el destino.

Norma Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.– Vidal Dávalos Laurel, presidente de la Asociación de servicios náuticos Pez Vela, lamentó que continúe carente la promoción turística de los atractivos que ofrece la entidad, en sus 10 municipios.

Explicó que han visto y oído al Subsecretario de Turismo hablar de números alegres, números de grandes afluencias de visitantes al destino, pero lamentablemente durante la semana Santa y pascua no se vieron reflejados con los prestadores de servicios.

Subrayó qué en el año 2020, 2021 y parte del 2022 había pandemia, situación que era entendible para los prestadores de servicios, pero ahora en el 2023 ya no hay Covid-19 y la afluencia de visitantes no se percibe en Manzanillo concretamente.

Añadió qué en días pasados el propio Subsecretario les pidió una reunión, mismo que a los pocos días fue cancelada por el funcionario estatal, que hasta el momento no ha manifestado si pedirá otra reunión con ellos. “Lo vemos muy ocupado en los eventos del DIF Estatal, ojalá ese no se el pretexto por el cual no se reúne con el sector turístico de Manzanillo” expresó.

Puntualizó que el sector turístico agremia un promedio de 600 familias, más las fuentes de empleo que genera de forma directa e indirectamente, los cual están preocupados por la falta de promoción al destino.