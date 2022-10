Conoce a la primera futbolista con una discapacidad que juega para Estados Unidos

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- Carson Pickett será la única sorpresa que Estados Unidos tendrá en su plantilla para enfrentar a España el próximo miércoles.

La futbolista que milita en el NC Courage entró a la convocatoria en lugar de Emily Fox, quien sufrió un golpe en la cabeza y tuvo que abandonar la concentración del equipo.

La jugadora nacida en Jacksonville es la primera futbolista que compite en la élite internacional con una discapacidad física. Para ella, no hay motivo para sorprenderse, su lema ha sido bien claro desde niña: “prohibido decir ‘no puedo’”.

Ver a Pickett en lo más alto del futbol es gracias a sus padres. Mike y Treasure no realizaron ecografías durante el embarazo y se llevaron una sorpresa mayúscula el 15 de septiembre de 1995, la pequeña Carson nació sin parte de su extremidad izquierda y aunque no pudieron evitar el llanto, también fueron los primeros en decidir que la tratarían sin concesiones por su estado físico.

“Siempre me han preguntado que cómo es hacer las cosas con un brazo y siempre respondo lo mismo: ¿Y cómo se hace con dos? Yo sólo conozco una forma de hacerlo”, cuentó en entrevista con The Seattle Times.

“Quiero que la gente sepa que, aunque se considera una discapacidad, no lo es. Puedo hacer cualquier cosa que otra persona pueda hacer. No hay nada que no haya podido hacer sin mi brazo, siempre se encuentra la manera”, agregó.

Carson Pickett no ha encontrado ninguna debilidad en su camino a la gloria, incluso ella es tajante acerca de que en el futbol, su condición no representa ninguna contra.

“Es obvio que no tengo una extremidad, pero en el fútbol no creo que sea una debilidad. Lo único que no hago habitualmente es sacar de banda”, comentó entre risas.

“Es increíble lograr algo que nadie más que tú cree que podrás. Es una especie de cliché, pero es verdad. Muchas personas pueden dudar de ti porque no te entienden, pero creo que yo puedo servir de ejemplo“, añadió de forma más seria.

Con información de ESTO