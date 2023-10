Congreso exonera a Leoncio Morán por el desvío de 53 millones de pesos

*Fue votado a favor por los diputados de Morena y sus aliados de PT, Panal, la diputada sin partido Priscila García y el diputado de Movimiento Ciudadano *Por el “presunto” desvío de cuotas sindicales

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- El Congreso del Estado confirmó la absolución del ex alcalde de Colima (periodo 2018=2021), Leoncio Moran Sánchez, por el “presunto” desvío de más de 53 millones de pesos de cuotas sindicales, razón por la que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima había presentado una demanda de Juicio Político en su contra y de otros integrantes de esa administración municipal.



Es de señalar que esta absolución se dio en el marco de la Segunda Sesión Secreta Ordinaria llevada a cabo por la Sexagésima Legislatura Local a petición de la Comisión de Responsabilidades para desahogar dos expedientes de Juicio Político en contra del ex alcalde Leoncio Moran; de la entonces Síndico Municipal, Glenda Ochoa (hoy diputada local de Morena, y de la Regidora Magdalena Ureña, actual integrante de la diligencia de Movimiento Ciudadano en Colima.



La Comisión de Responsabilidades del Congreso presentó el dictamen respectivo sobre ambos asuntos ante el pleno de la Legislatura, el cual fue votado a favor por 14 de los diputados de Morena y sus aliados de PT, Panal, la diputada sin partido Priscila García Delgado y el diputado de Movimiento Ciudadano, Jesús Dueñas Garcia.



Con el sentido de la votación, se dictaminó por concluido ambos expedientes y se emitió como resolutivo exonerar al ex alcalde Leoncio Moran y los otros integrantes del cabildo capitalino por la omisión de entregar más de 53 millones de pesos, al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado, mismos que eran parte de las cuotas de la burocracia municipal.



La demanda de Juicio Político fue presentado por Jubilados y Pensionados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, quienes acusaron al ex presidente municipal de Colima, de no haber entregado a Ipecol, más de 12 millones de pesos, por concepto de cuotas retenidas a los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima, así como 30 millones 199 mil pesos, correspondientes a las aportaciones no enteradas al Instituto de Pensiones y el importe de 11 millones 315 mil pesos, correspondientes a retenciones por préstamos otorgados a los trabajadores, no enteradas a IPECOL.



La Comisión de Responsabilidades en el resolutivo declaró “no acusatorio”, por lo que se consideró que el ex alcalde de Colima, no era responsable del desvío de recursos presupuestados para el cumplimiento de los rubros de servicios personales “Aportaciones”, a otro concepto del gasto municipal en que incurrió Leoncio Morán Sánchez durante su gestión como servidor público en la administración municipal 2018-2021.



De esta manera, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, fue exonerado de los cargos que le habían imputado, y la Comisión de Responsabilidades propuso al pleno “no ha lugar a proceder en su contra por la conducta y el hecho materia de la denuncia que dio origen al procedimiento”, destacando que “no procede acusar al denunciado ante el Supremo Tribunal de Justicia y en consecuencia que ha quedado desestimada la denuncia”, ordenando su archivo definitivo, lo cual fue confirmado por el voto mayoritario de Legisladores locales.