Confirma Movimiento Ciudadano candidatura de Jesús Dueñas García como candidato al Senado

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Partido Movimiento Ciudadano (MC) confirmó la nominación de Jesús Dueñas García como su candidato a Senador de la República por el Estado de Colima para los comicios electorales del próximo 2 de junio.

La Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano presentó a sus primeros candidatos al Senado, por el principio de mayoría relativa. Destacando, entre otros, a Luis Donaldo Colosio Riojas (Nuevo León), Roberto Palazuelos (Quintana Roo) y la ex perredista Alejandra Barrales (Ciudad de México).

Jesús Dueñas fue el único colimense que atendió la convocatoria lanzada por Movimiento Ciudadano para registrarse para el Senado de la República, faltando la decisión de quién será el o la candidata que lo acompañe en esta fórmula.

Dueñas García fue Director General del Instituto Colimense para la Discapacidad; Asesor del Despacho del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

En la actualidad es diputado de mayoría relativa, postulado por el Partido Revolucionario Institucional al cual renunció para incorporarse a la Bancada Naranja en el Congreso Local y forma parte de las Comisiones de Salud y Deportes; Derechos Humanos y Desarrollo Económico.

Asimismo, se dio a conocer que la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano en los próximos días, antes del 15 de febrero, presentará a sus candidatos faltantes para completar sus formulas tanto para el Senado de la República como para Diputados Federales por ambos Distritos Electorales Federales.

Extraoficialmente, se informó que el dos veces presidente municipal de Cuauhtémoc, ex panista, ex perredista, ex ecologista, será el candidato a Diputado por el Primer Distrito Electoral Federal, con cabecera en Colima, Rafael Mendoza Godínez.

Mendoza Godínez también pretendió ser candidato Independiente a la Gubernatura del Estado, desistiendo finalmente para manifestar su apoyo al candidato a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México /PVEM), Virgilio Amezcua Contreras.

En tanto que como candidata a Diputada por el Segundo Distrito Electoral Federal sería Elia Estrada Mejía.