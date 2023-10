Con Virgilio y con Gaby ni a la esquina

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terríquez

Con la inhabilitación política acordada por la Sexagésima Legislatura Local el jueves pasado y confirmada este viernes 6 de octubre, en contra del ex alcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario así como a los integrantes de su cabildo, la mandataria estatal, Indira Vizcaíno Silva envía un claro y contundente mensaje, no quiere nada con Virgilio Mendoza, Dirigente del Partido Verde Ecologista en la entidad y ni con Gabriela Benavides, ex Presidenta Municipal de Manzanillo y en la actualidad senadora de la república por el partido ecologista.

De nada le sirvió a la diputada local por el verde ecologista, Sandra Patricia Ceballos, (esposa de Felipe Cruz), aprobar a ciegas todo lo que enviaban desde la administración estatal, asistir acompañada de su marido a todos los eventos en apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, lo mismo les sucedió a los regidores actuales: Perla Vázquez Montes y Karina Heredia, de nada les sirvió el gritar más fuerte a la hora de echar porras.

En realidad en ese cabildo sucedieron cosas que no debieron haber pasado, acciones que deben ser sancionadas tal como sucedió con más de un funcionario, cosas fuertes que merecen un análisis serio y profundo, ciertos contubernios y aprobación de proyectos de empresarios muy cuestionables y con el tufo de que ellos se había utilizado dinero público, eso es lo que debió de haberse investigado y llegar a la últimas consecuencias.

Lo de la aprobación de los mototaxis, motivo por el cual se está castigando a estos ex funcionarios, son en realidad cosas menores ante lo que presuntamente se aprobó ilegalmente por el mismo Cabildo. El tema de los mototaxis muchos ciudadanos la apoyan, máximo los morenistas, incluso hay narrativas de la propia Gobernadora Indira Vizcaíno que merecen su reflexión, por ese motivo para los críticos la inhabilitación a éstos funcionarios más que hacer justicia, parece ser un claro mensaje político.

De todos es sabido que en el proceso electoral 2021, Virgilio Mendoza Amezcua bajó el ritmo de su campaña a gobernador, tal pareciera que hubiera recibido indicaciones nacionales para que no fuera a representar un obstáculo más para la candidata morenista Vizcaíno Silva, más no sucedió lo mismo en las demás posiciones en disputa. Lo cierto es que de manera orgánica el diputado, Lic. Roberto Chapula (+), poco a poco y naturalmente se convirtió en el líder y referente del Verde Ecologista, es decir se convirtió en la figura a seguir de la oposición en la actual legislatura, lo cual cosas no gustaba a los actuales inquilinos de Palacio Gobierno de Colima.

Por esos tiempos, en una reunión con el Círculo de Analistas Político, Virgilio Mendoza Amezcua con palabras más, palabras menos, al ser cuestionado sobre la postura del diputado Roberto Chapula (+), en la Sexagésima Legislatura Local, manifestó que los legisladores del verde tenían libertad, que ni a los diputados actuales, ni a los de la anterior Legislatura se les daba absolutamente ninguna indicación, siempre y cuando respetarán los lineamientos nacionales, lo mismo nos respondió en otra reunión meses después, cuando totalmente, sus tres diputados aprobaban a ciegas todo lo enviado por la administración estatal.

En más de una ocasión, Virgilio Mendoza en sus reuniones con el Círculo de Analistas, nos manifestó a los presentes su total apoyo a Indira Vizcaíno Silva y no sólo a ella, sino también a sus funcionarios, ante el cuestionamiento del por qué no estaba incluido en el gabinete ni en cargos menores ninguno de los actores políticos cercanos a él, solamente se encogía de hombros y sonreía.

Posteriormente, cuando en redes sociales circulaba la versión de que el diputado que ocupara la curul del verde en sustitución del difunto Roberto Chapula, David Lorenzo Grajales, estaba llevando a cabo negociaciones con el Comité Ejecutivo Nacional para sustituir en la dirigencia estatal a Virgilio Mendoza y lo pusieran a él, Mendoza Amezcua solo afirmó que desconocía las intenciones pero que no creía que eso prospera.

Al parecer el legislador Grajales Pérez no pudo conseguir la encomienda asignada y decidió mejor pasarse a la bancada local de Morena. Ante estos acontecimientos, para la mayoría de los críticos quedó claro que la mandataria estatal no quería nada con el dirigente del partido ecologista en Colima, aunque Indira Vizcaíno no lo expresara.

A mediado del año 2023 después de las elecciones en Coahuila y Estado de México quedó claro que Morena no puede ganar solo la Presidencia de México, ni hacer realidad el Plan C del Presidente de México, tener todo el Congreso de la Unión a su favor, por ese motivo hay la indicación nacional de negociar con el Partido Verde Ecologista en los estados. Colima no fue la excepción, la única diferencia es que aquí no se dirigieron con la cabeza, sino que fueron tras los principales actores políticos del verde, según se dio a conocer en las redes sociales, nunca mantuvieron reuniones con las figuras oficiales del Verde Ecologista: Virgilio Mendoza y Gaby Benavides.

Para reflexionar. A estas alturas de todos es conocido que la mandataria estatal, Indira Vizcaíno dice sí a aliarse al Verde Ecologista en el estado, más no con Virgilio Mendoza ¿Será? Tal parece que el mensaje más contundente es la inhabilitación de Felipe Cruz, que se especulaba que iría por el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, única posición que pediría el Verde Ecologista. Lo cierto es que el senador Joel Padilla del PT y dirigente en la entidad de este partido, así como el regidor por Villa de Álvarez, Guillermo Toscano, así como el funcionario estatal Javier Pinto, deben poner sus barbas a remojar.

Para despedirme. Virgilio Mendoza ya no tiene nada que hacer en el Partido Verde Ecologistas en Colima, las dos figuras importantes en la entidad de Morena no lo quieren en sus filas, de Indira Vizcaíno Silva todo está dicho y el otro frente el de la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, constantemente lo ataca y sobre todo, lo tiene maniatado mediante distintas demandas legales en su contra y en contra también de la senadora. En honor a la verdad, esperamos que no boten a Virgilio Mendoza del partido verde, es un gran líder, un excelente político, más el tiempo dirá. Nos vemos en otra entrega.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.