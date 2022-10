Compositor y músicos colimenses darán concierto en el Foro Pablo Silva

*Gilberto Moreno, Cristian Sevilla y Ricardo Guzmán se presentarán mañana viernes en punto de las 19:00 horas.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Una experiencia auditiva, lúdica y visual promete el compositor y músico colimense Gilberto Moreno Ramos (guitarra) en el concierto que presentará junto a Cristian Sevilla (bajo) y Ricardo Guzmán Serrano (batería), este viernes 14 de octubre en el Foro Pablo Silva García, a las 19:00 horas. Este evento es organizado por la Universidad de Colima a través de su Dirección General de Difusión Cultural.

Bajo el título “Gilberto Moreno Trío Volumen 1”, el artista colimense presentará su propuesta musical compuesta en la ciudad de Berlín, Alemania, entre los años 2020 y 2021, la cual se materializó en una producción que cuenta con cinco temas y fue grabada y mezclada por Diego Aguirre en los estudios de Blue Whale Records. En esta grabación colaboraron los músicos Cristian Betancourt e Iván Acosta.

En cuanto a los músicos que lo acompañarán en el escenario mañana viernes 14 de octubre, Moreno Ramos señaló que Ricardo Guzmán es un baterista versátil que transita entre diversos géneros musicales, con una larga experiencia en escenarios y al cual le une una amistad de muchos años, mientras que Cristian Sevilla es un músico muy preparado y con amplia experiencia en el jazz, por lo que su perfil es ideal para este proyecto.

El entrevistado comentó que un aspecto importante cuando se presenta un concierto es lograr un vínculo entre músicos y público, generando una atmósfera íntima y lúdica junto a los espectadores: “Busco que entre los músicos podamos divertirnos y transmitir eso al público, porque el Jazz tiene sus momentos profundos y permite una dinámica lúdica”.

El también egresado de la Facultad de Música de la UNAM, señaló que no se considera músico de Jazz ni intérprete, pues su formación profesional se ha enfocado en la composición y, en el caso del concierto que presentará mañana viernes, “se trata de un concepto más híbrido; aunque toco, mi manera de desenvolverme es más la de un compositor que la de un intérprete. Incluso dentro del Jazz soy autodidacta completamente y me he formado por mi cuenta”.

Al hablar sobre su proceso creativo, Gilberto Moreno comentó que al componer está acostumbrado a estructurar, crear un plan, una narrativa y luego fusionar todos los elementos, porque es parte de lo que aprendió en su formación profesional: “Estas piezas están hechas desde un lugar completamente diferente, fueron improvisaciones o pequeños bocetos, sin pensar que ese material podía crecer o convertirse en algo más”, explicó.

En este sentido, señaló que a pesar de no ser planificado, se dio cuenta de que el material tenía su encanto y decidió prepararlo como un proyecto musical en el cual el nombre de cada pieza evoca una determinada imagen emotiva para el compositor: “Esta propuesta la fui creando durante la pandemia, en una época en la que pasé mucho tiempo en casa y las piezas surgieron de pequeñas improvisaciones mientras probaba un equipo que acababa de comprar. Aprendiendo cómo hacer las conexiones, cómo grabar y editar me di cuenta que se estaba generando un buen material y que podía formalizarlo”.

Como parte del concierto se presentará un cortometraje realizado por la empresa LOOM Filmmaking: “Es un material pensado originalmente para las redes sociales; nos gustó como pieza en sí misma y decidimos darle una narrativa para crear un pequeño cortometraje que presentaremos en el marco del concierto”, anunció.

El compositor colimense anunció que su propuesta musical estará disponible para descarga en formato digital a través de la plataforma Bandcamp a partir de noviembre de este año: “Más adelante ofreceremos un paquete en físico que la gente podrá comprar a través de Bandcamp”.

Gilberto Moreno estudió composición musical en la UNAM, donde se tituló con mención honorífica en noviembre de 2014. En 2015 se trasladó a Berlín, donde realizó estudios en la Universidad de las Artes UdK Berlín y de donde se tituló en el 2019. Actualmente escribe su trabajo de fin de maestría en la misma institución.

Ha escrito música de cámara y de orquesta que se ha presentado en espacios como el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y el Gran Teatro de la Habana, Cuba, así como en Europa por agrupaciones como la Orquesta Sinfónica del Mar Báltico o la Orquesta Estatal de Brandemburgo. El concierto “Gilberto Moreno Trío Volumen 1” tendrá un costo de 100 pesos, con un 50 por ciento de descuento para la Red Cultura UdeC.