COMPLEJO ESCENARIO ELECTORAL EN COLIMA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

El escenario político electoral en el estado de Colima para el próximo domingo 2 de junio de 2024. para todos los partidos locales, lo analizamos muy complejo y reñido, por la gran cantidad de partidos y la polarización de opiniones ciudadanas en donde dividirán sus votos, además, hay un gradual aumento de la tensión política, llegando a las confrontaciones de algunos partidos y sus actores políticos, visualizamos hasta desesperación política de algunos grupos de poder, así como por algunos aspirantes, vamos a valorar la actuación del IEE y del Tribunal Electoral del Estado de Colima.

Un ejemplo de desesperación es la denuncia de un supuesto intervencionismo gubernamental y el encarcelamiento o las agresiones verbales entre varios candidatos, lo que están obligados a firmar algún pacto los partidos, la realidad es que ningún partido tiene la seguridad de ganar los diferentes cargos que se disputan, excepto la Villa con Tey Gutiérrez quien ha demostrado lealtad a sus partido y fuerza por su sencillez y activismo en su labor.

Sobresale también en este complejo escenario político electoral el hecho que la candidata del MC a la presidencia de Manzanillo, Martha Meza del Toro, haya sido citada el pasado viernes por un juez sobre un asunto poco relevante comparado a los grandes y graves problemas del estado, lo que podría considerarse su acusación con tintes políticos, ya que la misma candidata denunció una persecución política en su contra, porque además del citatorio oficial, le enviaron vigilancia policial y prensa, lo cual en lugar de perjudicar a Martha puede beneficiarle políticamente, porque la gente la convierte en víctima, visualizamos pues un escenario electoral complicado, porque esas acciones del aparato gubernamental en nada le ayudan a Rosy Bayardo al contrario la perjudican.

COLIMA CAPITAL Y EL PUERTO LA GRAN DISPUTA

La gran disputa electoral es ganar tanto la capital del estado, así como el puerto de Manzanillo en este 2024, y quienes pelean mayormente son las tres fuerzas políticas más relevantes, Morena y sus aliados, el PRI con el PAN y Movimiento Naranja, las tres fuerzas principales que representan también a tres grandes grupos políticos, que se medirán en las urnas en el 2024 para así conformar su plataforma rumbo a la pelea por la gubernatura en el 2027.

El partido Naranja es el más débil de las tres fuerzas políticas mencionadas ya que no gobierna ningún municipio, a pesar de que las alcaldesas de Colima y Manzanillo se hayan cambiado de camiseta, éste partido Naranja estaba en la lona después de que renunció a su presidencia Leoncio Morán, y aunque Jesús Dueñas le brincó del PRI al MC para no dejarlo morir, mediante terapia intensiva lo mantuvo vivo, pero ya con el ingreso de Margarita Moreno al salirse del PRI lo revivió más y desea que ya se levante para poder repetir plato en la alcaldía, por otra parte Griselda Martínez y Martha Zepeda también lo fortalecerán debido a la división interna de Morena en Manzanillo.

LOS PARTIDOS CADA VEZ MÁS IRRESPONSABLES

Hace ya tiempo que los partidos políticos han dejado de representar auténticamente a los ciudadanos, su distanciamiento y falta de credibilidad social es algo preocupante, lamentable y necesario de resolver, y no culpamos algún partido en especial sino a todos, porque díganme ¿Cuál es diferente?, ¿Cuál es más democrático? y la actual sensación del desorden en éstas campañas y la desesperación de las y los candidatos, es que “No reunieron a tiempo sus documentos” y es por culpa de los mismos partidos y sus dirigentes nacionales y locales, dejaron correr los tiempos sin tomar decisiones en las candidaturas, y después vino la aplicación de las fórmulas de la autoridad electoral para decidir quién va, hombre, mujer, joven, etc, etc, que los mismos legisladores aprobaron. Se vino la disputa de mujer a hombre o de hombre a mujer, solo les faltó algún ginecólogo o cirujano especialista para que les cambiaran el sexo a raja tabla y así poder competir para no tener tantos problemas.

Por otra parte muchas candidaturas salieron de sorpresa y a bote pronto, corriendo riesgos tanto de los que aceptan dichas candidaturas, como los mismos partidos, ya que algunas personas se apasionan, se enfrentan a sus mismos partidos, y hasta casi enloquecen, acusan que las marginaron, aun cuando no tengan razón, solo desconocimiento por inexpertos, por ello es muy necesario que los partidos con tiempo vayan consolidando sus candidaturas y más aún los aspirantes que desean competir, pues dan muy mal ejemplo a la sociedad colimense presentar documentación falsa, pues Colima es muy pequeño y todo se sabe, ¿Pero acaso no les da pena pedir el voto jugando con trampas y engaños sin cumplir los requisitos de ley? ¿Usted qué opina?

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.