Colima renunció a la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM)

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Brenda Gutiérrez Vega y Pablo Navarrete Zamora renunciaron a sus cargos respectivos como delegada estatal y subsecretario técnico nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM).

Por consecuencia, Navarrete Zamora renunció a participar en la elección de la nueva dirigencia nacional, y se tomó la decisión de cancelar el Congreso Internacional que se tenía previsto en Colima para el 26 de julio.

Dicha decisión fue respaldada por 15 asociaciones y colegios que habrían pertenecido a la CONCAAM hasta el jueves 20 de julio.

LOS MOTIVOS

Navarrete Zamora expuso que renunciaba a su aspiración de participar en la elección de la nueva dirigencia nacional, ante la falta de transparencia en el proceso.

Además consideraron que no hay apoyo.

Gutiérrez Chávez anunció la cancelación del Congreso Internacional que se tenía programado realizarse en Colima al no haber apoyo ni condiciones por parte del actual dirigente de CONCAAM a nivel nacional, Carlos Macedo.

EL POSICIONAMIENTO DE COLEGIOS DE BARRAS Y ABOGADOS

“Les anunciamos que después de haber valorado y discernido de manera consciente que Colima y su gente, así como el gremio prestigioso de abogados del cual se conforma nuestro querido Estado, no merecemos tener liderazgos que no promuevan principios de equidad, imparcialidad, transparencia, legalidad en sus actos”.

“Yo no puedo tolerar que alguien que no es de Colima se exprese mal de Colima y los colimenses, que denigre al Estado en un marco de caos e inseguridad cuando Colima y su gente tiene mucho que ofrecer a quienes nos visitan”.

“Lamentablemente, el presidente nacional de la CONCAAM, se encargó principalmente de desprestigiar nuestro congreso y de manifestar en los cuatro puntos cardinales de nuestro país que Colima era un estado del cual no era seguro asistir, aunado a ello denostó y denigró a tan prestigiados ponentes que de manera generosa y altruista habían sido solícitos en compartir su experiencia a través de conferencias magistrales que iban a compartirnos”.

“Derivado de la falta de cumplimiento a los principios rectores de un proceso democrático, al no trasparentares y publicarse cuales son los colegios que se dicen integran esta confederación y tienen derecho a votar, en ese mismo sentido al no hacerse público el reglamento de elecciones que establece el artículo 54 de los estatutos vigentes de CONCAAM, en ese sentido por no con venir a nuestros interés es que una vez analizadas y dadas a conocer a nuestros agremiados de todas y cada una de las situaciones y actos de violencia generados por el Presidente de CONCAAM en contra de la hasta hoy Delegada Dra. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y en contra del Presidente de nuestra Federación Giovani Alejandro Estrada Islas es que por el momento y de manera indefinida pedimos nuestra desincorporación a CONCAAM, así como no participar en ningún acto o evento de esta confederación”.