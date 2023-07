Desde el año pasado no entregaron licencias en Tesorería de Armería: Pedro Barajas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- Luego de que la presidenta municipal Diana Zepeda denunciara que se detectaron actos de corrupción de un trabajador sindicalizado durante la entrega de licencias comerciales, el dirigente de los comerciantes del municipio de Armería, Pedro Barajas, aclaró que desde el año pasado había anomalías pues a él nunca le entregaron su licencia aún después que pagó.

Comenta que en administraciones pasadas “no habíamos tenido ningún problema de este tipo, el año pasado a varios comerciantes no se nos entregó la licencia, estuvimos vuelta y vuelta y por lo menos a mí nunca se nos entregó y este año estuve metiendo presión y si se me entregó”.

El dirigente de los comerciantes dijo que él tiene todos los recibos de pago pero su licencia no es la correcta, “y ya no entendí cómo está el asunto ahí pues a base de presión me entregaron mi licencia pero no está bien»; y aclaró: «yo pagué directamente a tesorería”.

Pedro Barajas señaló que basado en presiones de los propios comerciantes les entregaron sus licencias este año y advirtió: “pero puede haber más de 100 comerciantes los que están afectados”.