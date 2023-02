Colima de las entidades donde se hace mal uso del 911

*Ocupa el segundo lugar nacional con la mayor cantidad de llamadas de broma o falsas realizadas al sistema de emergencias.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Los colimenses no saben darle un uso adecuado al número de Emergencias 911, pues la entidad de acuerdo con la Estadística Nacional de Llamadas de Emergencia al 911 “aumentaron las llamadas falsas, improcedentes, o que obstruyen las labores del cuerpo de emergencias del mes de enero al mes de diciembre del 2022, con respecto al mismo periodo pero del 2021.



Según dichas estadísticas, Colima se ubica en el Segundo Lugar Nacional en utilizar el número de emergencia “en forma incorrecta y para bromas”.



Con un aumento de este tipo de actos realizados por los ciudadanos, el estado de Colima se posiciona, con corte al mes de diciembre del 2022, en segundo lugar a nivel nacional con la mayor cantidad de llamadas de broma o falsas realizadas al sistema de emergencias.



Las cifras ubican a Colima solo por detrás Sonora, mientras que Chihuahua y Ciudad de México se ubican en tercero y cuarto sitio.



Vale decir, que estas llamadas catalogadas como improcedentes, son definidas en el documento de Estadística Nacional de Llamadas de Emergencia como: «aquellas que obstruyen, de alguna forma, la provisión efectiva y eficiente del servicio de emergencias. Sin embargo, no todas las llamadas improcedentes tienen la misma naturaleza. Por un lado, existen llamadas mudas, de no emergencia, de prueba, e incompletas».



Se observa que en la entidad, las llamadas este tipo más comunes son aquellas mudas, seguidas de las que resultan incompletas, las llamadas de broma realizadas por niños, y las de jóvenes o adultos jugando.