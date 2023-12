Ciudadanos colimenses vs FAM

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terríquez

Antes que todo. Bienvenida Xóchitl Gálvez Ruiz a Colima, tierra de la mar del sur, presente desde ayer en la entidad, llegaste a estas tierras desde el jueves 7 de diciembre del año en curso, realizaste uno de los mítines en el Puerto de Manzanillo, vivieron los manzanillenses una alegría de escuchar una propuesta diferente hay quienes lo consideren un evento desangelado, lo cierto, no hubo acarreando y en honor a la verdad, no fue acro partidista..

Más de un habitante de este municipio asistieron a escuchar a la candidata de la sociedad civil, ante la oportunidad que tiene de escoger y decidir en el 2024 entre democracia o la autocracia, misma que impera en la actualidad en la política mexicana.

El evento de Manzanillo fue todo un éxito por lo tanto para los de la 4ta., es el preludio, dato para que el Presidente de México ponga en paz a sus huestes que se atacan entre sí o perderán no sólo el bastión más importante en Colima, sino todo el estado caerá en manos de la democracia.

Para este viernes ocho de diciembre, hay dos mítines muy parejos, uno que convoca la sociedad civil colimenses afuera de un salón conocido al norte de la capital del estado, frente al Hospital Universitario y otro, donde la candidata Xóchitl Gálvez se reunirá con simpatizantes y miembros connotados del PRI-PAN-PRD.

Del primero no se sabe a ciencia cierta si la candidata del Frente Amplio por México estará presente, pero creemos que así sean dos o tres ciudadanos que vayan a las afueras de este salón convocados quién sabe por quién, Gálvez Ruiz debería escucharlos y hacer ver su propuesta.

Lo cierto, en Colima sucede lo mismo que a nivel nacional, algunos miembros de la sociedad civil sienten que los partidos políticos que proponen a esta candidata la tienen secuestrada, otros son más atrevidos para manifestar en las redes sociales que a la candidata ciudadana le hicieron manita de puercos, quienes de siempre manejan algunos partidos que la proponen.

Este evento junto con el de Manzanillo pueden ser un éxito, si es que quien están al frente de los partidos no les gana el orgullo, la vanidad y antepone el objetivo de que no importa quien vaya siempre y cuando se vayan unidos contra la 4ta., que en honor a la verdad han puesto en bandeja de plata el triunfo para el Bloque Opositor, y lis de la 4ta., pierdan la mayor parte de las posiciones en Colima, así que, lo que está en juego no es cualquier cosa, de ahí que se manejan las cosas con delicadeza por parte de quienes apoyen a Xóchitl Gálvez.

En cuanto se conozcan en la entidad los verdaderos candidatos del Frente Amplio por México a legislador federal tendremos el preludio de lo que se sucederá el primer domingo de junio del 2024. No hay necesidad de campaña no hay necesidad de esperar con el simple nombre de quienes vayan como fórmula se sabrá si triunfan o pierden.

Para reflexionar. Xóchitl Gálvez, debe de tener muy presente que si llegó a candidata no fue por los partidos que en la actualidad la registraron sino porque tuve el apoyo de la ciudadanía y pongamos un ejemplo.

En Colima no hay más de 1800 registrados en acción nacional en su padrón. Y no pudieron conseguir más que unos cuantos, cerca de mil votos, a favor de Santiago Creel que era su candidato, y para Gálvez Ruiz, quién es hoy es la candidata del frente, la ciudadanía aportó más de 8000 votos, Así que si saben sumar restar multiplicar y dividir ustedes tienen la respuesta.

Para despedirme. Este evento en un salón al norte de la ciudad de Colima, es uno de los más importantes porque más allá de las definiciones de muchos periodistas y columnistas, está la definición en el frente Amplio de México si toman en cuenta en realidad la ciudadanía o no, porque de aquí depende el triunfo sobre morena y sino párenle de contar. Nos vemos en otra entrega.

