Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez denominada CIAPACOV, roba a despoblado sin que la ciudadanía pueda hacer algo ya que cuenta con el respaldo del Congreso del Estado de Colima para cometer verdaderos actos de corrupción institucional ya que cobra lo que se le antoja a los miles de usuarios sin que ninguna institución pueda respaldar o defender a la ciudadanía, además de que no tiene un manejo trasparente y honesto de los recursos, porque no rinde informes a la ciudadanía, ni hay una supervisión administrativa ni auditoría real porque se maneja como autónomo o empresa privada.

Sus tarifas las decide en forma abusiva a la población en general tanto a las colonias residenciales como a las casas más humildes, y si pagan anualmente les vuelven a cobrar por supuestos ajustes de consumo, pues tiene todo el respaldo incondicional del Congreso del Estado, y aseguran que representa una caja chica para las campañas políticas con el apoyo de los legisladores locales del partido en el poder, sus tarifas del agua y drenaje están al margen de la realidad económica y social, y de los costos de operación, roba claramente a despoblado a miles de hogares colimenses sin que nadie pueda defendernos, pues si vas y te quejas te mandan a volar, pues a Profeco la mandaron a Guadalajara desde el inicio de la administración estatal, salen más cara las idas y vueltas para denunciar abusos, pues ya colocaron 4 casetas de cobro en la autopistas, roban por todos lados.

EN GUADALAJARA COBRAN 7OO ANUALES POR AGUA Y AQUÍ 5 MIL PESOS

En la presente semana nos invitó una familia a comer a Guadalajara, Jalisco, pero quería aprovechar su salida a esa ciudad a realizar algunos pagos de impuestos, me pidió que lo acompañara a pagar el agua potable de una casa que tiene en aquella ciudad, con valor comercial de tres millones, así decía su recibo, y me sorprendió lo que le cobraron de agua potable por todo el año 721 pesos, mientras que aquí en Colima nos cobran cerca de 5000 anuales a las viviendas y casi 10,000 pesos anuales si es un pequeño comercio, luego entonces ¿Porque tanto abuso en Colima?

EN TONILA NO COBRAN AGUA EN LOTES NO CONSTRUIDOS

Se sabe que también en Tonila, Jalisco, que a los lotes no construidos dentro si no tienen servicio de agua potable y drenaje no deben pagar el servicio de agua ni drenaje, porque no los tiene, solo les cobran multas sino los limpian ¡Que sorpresa! Entonces porque aquí en el estado de Colima sí nos encajan la uña para cobrar a todos los lotes, tengan o no servicio y lo peor el Congreso autoriza una cuota similar, ni siquiera les cobran un 50% de descuento, luego entonces los gobiernos estatales de Jalisco son más honestos y menos corruptos que los de Colima, ¿Quiénes serán las ratas de dos patas?

URGE REORGANIZAR A CIAPACOV

Ciapacov a cargo de su Director General Vladimir Parra quien primero solicitó licencia administrativa porque ocupó la Coordinación estatal de la precampaña de Claudia Sheinbaum y después se le atravesó políticamente al diputado de su mismo partido de Morena, a Guillermo Toscano, para lograr la candidatura de la alcaldía de Villa de Álvarez en donde fue denunciado públicamente por los medios informativos por su exagerado gasto multimillonario en propaganda de precampaña en camiones urbanos, pendones y bardas del municipio de la Villa, ha demostrado que su don o capacidad es hacer política, pero no es para abaratar costos de operación del organismo que deja mucho que desear a la población, Vladimir en cualquier otra dependencia puede funcionar pero equivocó la planeación de su proyecto político hacia la Villa al escoger a Ciapacov como su plataforma, pues a este organismo lo repudia toda la población, nunca ganaría una elección.

La gente que va a quejarse por abusos de los cobros del agua potable, la mandan a las cajas para que paguen, pues no hay un módulo para atender quejas, y si en las cajas reclaman, los retachan a sus casa para que saquen una foto del medidor para verificar su dicho, así de gachos, pero si vuelven a querer reclamar con su foto del medidor, te piden que necesitas un comprobante de verificación interna de un técnico fontanero que debes pagar porque de seguro tienes caños rotos internos en la vivienda, en síntesis no te resuelven nada, te traen vuelta y vuelta, es una política de corrupción institucional en lugar de abrir un espacio en Ciapacov especial para quejas y designar dos o tres empleados técnicos para atenderlas, lo que hacen, es solo robar abiertamente a la gente y seguir instalando más medidores.

Por todo lo anterior vemos que el cambio que esperábamos no ha llegado todavía a este rubro, y los partidos no ven estos problemas de los altos costos de los servicios del agua y drenaje, y lo peor, de que si no pagas te cobran holograma de tu carro, ¿Qué tiene que ver el impuesto del agua o predial con el impuesto del automóvil? ¡Qué bárbaros! ¡Cuánto abuso! urge que los legisladores sean más congruentes con la realidad económica, que no sean tan entreguistas y salameros, comparen tarifas de otras entidades y asuman su responsabilidad ante la ciudadanía.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.