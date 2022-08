Chivas de mal en peor

CN COLIMANOTICIAS

México.- La crisis que atraviesa Chivas ha tomado a todos por sorpresa, primero, el nivel que este mismo equipo mostró al cierre del torneo pasado no ha sido el mismo desde su eliminación a manos de Atlas en la Liguilla pasada y luego, en ninguna de las jornadas que se han disputado, han logrado convencer y mucho menos, obtener los tres puntos.

Por increíble que parezca, este no ha sido el peor inicio que ha tenido Chivas en torneos cortos y si nos ponemos a repasar, en los últimos 10 años han visto como el gran renombre de uno de los equipos más tradicionales de nuestro país, se ha visto arrastrado por las pésimas gestiones por parte de la directiva.

Chivas ya igualó su peor arranque en los últimos 5 años que precisamente fue cuando venían de ser campeones y no pudieron refrendar su corona, sin embargo, este sábado ante Atlas, podrían acercarse más al fatídico Verano 1998, en donde en las primeras 9 jornadas, no pudieron ganar un sólo partido y solamente empataron cuatro, dejándolos con un saldo de cuatro puntos. Aquel torneo sin embargo, no terminaron en último lugar.

Clausura 2012 – tres puntos en siete jornadas

Aquel torneo fue el primero de muchos que Chivas viviría en los últimos lugares y también, el primero donde después de casi 7 años, darían de qué hablar más por el mal paso que por las victorias y las grandes actuaciones de sus jugadores.

Apertura 2017 – cinco puntos en siete jornadas

Luego de haber conquistado su doceavo campeonato de la mano de Matías Almeyda, las chivas no pudieron refrendar, ni siquiera defender su corona al torneo siguiente y arrancaron con 3 derrotas y 4 empates en sus primeros 7 partidos. Fue hasta la jornada 8 en que los rojiblancos lograron la victoria.

Con información de ESTO