Checo Pérez lesionado

México.- Sergio Pérez del equipo Red Bull, se encuentra lesionado luego del percance que sufrió el pasado fin de semana durante el Gran Premio de Canadá, en el que vivió una competencia para el olvido con resultados negativos desde las prácticas libres, la clasificación y la carrera.

“Checo” protagonizó un impacto durante la Q2 de la clasificación del sábado en el circuito Gilles Villeneuve cuando perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra el muro, si bien el incidente no fue de mucho cuidado, sí le generó una leve lesión en el cuello.

Pérez Mendoza quedó eliminado en dicha instancia para largar en la carrera dominical fuera del top ten y antes de las 10 vueltas un problema en su monoplaza le obligó a abandonar para quedarse con las manos vacías en la novena cita de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

Sergio Pérez reconoció que presentó dolor en el cuello y con esa molestia tuvo que competir el domingo, sin embargo, con algún tratamiento poco a poco mejora y se encuentra listo para la siguiente cita a celebrarse en Silverstone con el Gran Premio de Gran Bretaña.

“Siempre es duro el inicio de semana después de un día tan malo. Estoy recuperándome del cuello, que tenía una contractura fuerte después del choque. No lo sentí, (pero) cuando me subí al coche el domingo me dolía bastante», manifestó el piloto tapatío para Fox Sports.

El integrante de Red Bull reconoció que se encuentra en terapia para dejar atrás las molestias del cuello para llegar de la mejor manera a territorio británico, donde buscará recuperar terreno en el Campeonato de Pilotos y ayudar en el Campeonato de Constructores.

Con información de ESTO