Carolina Ross será quien entone el himno nacional en la pelea del Canelo

CN COLIMANOTICIAS

México.- Saúl Álvarez siempre da de que hablar en sus peleas, mientras arriba al cuadrilátero y los minutos previos al choque de guantes con su rival y el boxeador mexicano es muy meticuloso en todos los detalles que rodean sus peleas, el interprete del Himno Nacional de México antes de el primer round es un aspecto de suma importancia para el mexicano.

Carolina Ross será la encargada de entonar el Himno antes de la pelea este sábado 17 de Septiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas cuando Álvarez enfrente a Gennady Golovkin, fue el equipo de trabajo del tapatío quien eligió a la cantante mexicana para tan importante momento.

“Yo creo que como cantante y como mexicana el honor más grande es entonar nuestro Himno Nacional, y ¡qué privilegio poder hacerlo para un mexicano que representa la bondad, la nobleza y la generosidad de nuestra gente y de nuestro país!”, dijo Carolina .

La misma cantante fue quien dio a conocer la noticia por medio de un vídeo en sus redes sociales, se mostró entusiasmada por la oportunidad y agradeció al Canelo por la confianza que puso en ella para formar parte de su encuentro frente a GGG.

“Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez, el ‘Canelo’. Muy agradecida por esta oportunidad de todo corazón y familia, pues no se lo pierdan, muchas gracias a ustedes también porque me acompañan en esta aventura, ¡no me la creo!”, afirmó.

Con información de ESTO