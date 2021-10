Cancela el IEE inscripción del PES y FxM

*Redistribuye el financiamiento a partidos políticos *Se distribuirán 34 millones entre el resto de partidos que permanecen

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) resolvió este miércoles la cancelación de la inscripción de los partidos políticos nacionales Encuentro Solidario y Fuerza Por México y aprobó, además la redistribución del financiamiento público ordinario y de actividades específicas a que tienen derecho los institutos políticos vigentes.



Lo anterior luego de que el 30 de septiembre pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los dictámenes relativos a la pérdida de registro de los dos partidos políticos antes mencionados, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de 2021.



En ese sentido, el órgano electoral local resolvió retirar la inscripción a los partidos Encuentro Solidario y Fuerza por México ante el Instituto Electoral del Estado de Colima, por lo que pierden todos los derechos y prerrogativas otorgadas por la legislación electoral, y con ello no podrán participar en las elecciones de la entidad.



No obstante, con fundamento en el artículo 88 del Código Electoral del Estado, ambos institutos políticos quedan vinculados a cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece la Ley General de Partidos Políticos, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. Sus dirigentes, funcionarias y funcionarios partidistas, candidatas y candidatos, además responderán penalmente por hechos tipificados en la ley que corresponda.



En consecuencia, el Consejo General del IEE aprobó la redistribución del financiamiento público ordinario y de actividades específicas a que tienen derecho los partidos políticos, para el periodo de octubre de 2021 a septiembre de 2022, conforme a la legislación.



Es así que luego de realizar el análisis correspondiente, se aprobaron las siguientes cantidades para cada uno de los partidos políticos con registro o inscripción ante este instituto electoral:

Partido político

Financiamiento ordinario octubre de 2021 a septiembre de 2022:

Partido Acción Nacional, $4’216,161.67;

Partido Revolucionario Institucional, $5’494,955.79;

Partido de la Revolución Democrática, $235,512.48;

Partido Verde Ecologista de México, $5’582,998.00;

Partido del Trabajo, $2’354,752.01;

Movimiento Ciudadano, $4’828,757.09.

En total los partidos políticos recibirán $34’046,014.78

Cabe destacar que el cálculo de financiamiento realizado en los términos antes expuestos podrá ser modificado, en caso de que los extintos partidos políticos nacionales Fuerza por México y Encuentro Solidario se registraran como partido político estatal, de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias conducentes.



Finalmente, durante la Sesión Extraordinaria del IEE también aprobó la Cuenta Pública Mensual del Instituto Electoral del Estado, correspondiente al mes de septiembre de la presente anualidad.