Cabildo de Tecomán cancela 33 licencias de venta de bebidas alcohólicas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El Cabildo de Tecomán ha cancelado 33 licencias de venta de bebidas alcohólicas, informó el regidor presidente de la Comisión de comercios, mercados y restaurantes, Jorge Luis Reyes Silva, quien anunció que en la próxima sesión se someterá la creación de siete licencias nuevas para este giro.

Dijo que la comisión que preside se toma su tiempo para otorgar una licencia debido a que se revisan todos los detalles antes de otorgarla. El principal, cuidar que los establecimientos no sean tan cercanos a planteles educativos de cualquier nivel, “es el requisito primordial, no estar cerca de escuelas, que un bar o depósito esté alejado para que los menores no tengan acceso tan fácil a la venta de alcohol”.

Reyes Silva indicó que se ha buscado mantener el equilibrio normal de licencias y no aumentar, “es por eso por lo que estamos por aprobar 7 licencias de venta de alcohol más, tardamos porque tenemos que ir a cada establecimiento y por eso es la demora”.

Por último, señaló que en cuanto a las licencias que están dando de baja, dijo que en general son las que ya no están trabajando pero que sí estaban registradas”.