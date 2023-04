Denuncian que en Tecomán borran bardas con el slogan ‘Que siga López’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El abogado José Guadalupe Rojo Álvarez, coordinador de distrito en favor del movimiento “Que siga López” que promueve la figura de Adán Augusto López en Tecomán, denunció públicamente que les han borrado bardas para luego colocar el nombre de “la otra candidata” (Claudia Sheinbaum), situación por la cual han tenido que recabar evidencias de que no ha habido piso parejo en los hechos en este proceso interno de MORENA.

Rojo Álvarez admitió que confían que a nivel nacional la encuesta no será cargada “pero una cosa es que confiemos, eso es lo que quisiéramos que existiese, pero también existen prácticas que no avalamos”.

El morenista aclaró no tener compromiso con nadie para señalar que se están dando prácticas anómalas y que es necesario exhortar a los demás equipos a abandonar este tipo de acciones que no dan un buen mensaje, y que además no abona a un resultado final en el que todos se deben de sumar. “Me cuesta mucho ver cómo se dan esas mismas prácticas, llega gente del equipo contrario y te borra una barda, entre nosotros, eso es lo que no queremos, hacemos un llamado a quienes sean los responsables para que no lo hagan”.

Advirtió que en su poder tiene las fotos de las personas responsables y en su momento pasarán el reporte correspondiente, “por eso exhortamos a los otros equipos a que se comporten porque ocasiona que la misma gente nos critique”.

Rojo Álvarez se refirió también a cómo se está usando el corporativismo, un tipo de acción que usaba el PRI, “criticábamos mucho eso y ahora hasta sonriendo y poniendo la calca en la parte de atrás de un taxi, es increíble ese cinismo, ese es el problema, que por esas acciones no exista el piso parejo, son prácticas que se están haciendo de manera muy cínica”.

A pesar de la denuncia pública que hizo, el coordinador de Adán Augusto López en Tecomán confió en que la encuesta nacional sí tenga piso parejo, “aunque de entrada también se pusieron denuncias en contra de la otra candidata y tuvo que quitar sus espectaculares porque no hubo ese piso parejo”.

José Guadalupe Rojo aclaró que serán las autoridades del INE las que señalen, como en su momento hizo que la otra candidata retirara sus espectaculares; sin embargo, lamentó llegar al grado de poner denuncias ya que dijo “si están haciendo lo mismo que criticaron, el resultado va a ser el mismo”.