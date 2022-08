Busca académica trans crear ley por derechos de la diversidad

*Jonás Larios desarrollará el proyecto: “Diagnóstico de la situación laboral de las personas travestis, transgénero, transexuales y no binarias en el estado de Colima”, con apoyo financiero de la UdeC.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El proyecto “Diagnóstico de la situación laboral de las personas travestis, transgénero, transexuales y no binarias en el estado de Colima”, de la Dra. Jonás Larios Deniz, que recibirá apoyo de la convocatoria “Fortalecimiento de la investigación 2022” de la Universidad de Colima, buscará caracterizar la situación laboral de dicho colectivo para impulsar la iniciativa de ley que ha propuesto la Coalición Mexicana LGBTTTI+.

En entrevista, Larios Deniz dijo que la idea surgió gracias a su experiencia personal, durante su transición de género, y debido a la necesidad de involucrar la parte académica en la investigación de esta temática, así como por una deuda histórica de las universidades a nivel nacional hacia el colectivo trans y no binario: “Si bien ya existe un avance en cuanto a ir ganando respeto, todavía no se traduce en normas, reglamentos o protocolos específicos”, mencionó.

También señaló que su investigación abona al trabajo que ha realizado la Coalición Mexicana LGBTTTI+ que, con presencia en todos los estados de la república, toma como referente la Ley Trans de Cupo Laboral aprobada en Argentina en 2021 para hacer lo propio en nuestro país: “En los últimos meses se ha hecho un trabajo de activismo muy fuerte a través de Coalición Mexicana LGBTTTI+ y hemos presentado un documento-borrador de iniciativa de Ley”, contó.

En cuanto a las cifras de la población LGBTTTI+, Jonás Larios comentó que la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) presentada el pasado día 28 de junio, dio a conocer que la población LGBTTTI+ en México asciende a cinco millones, mientras que Colima cuenta con un 8.5 por ciento, siendo el estado con mayor porcentaje de esta población; “en relación a la población trans, en México suman un total de 908 mil 500 personas, de las cuales 520 mil 500 son hombres trans y 308 mil 100 mujeres trans”.

Señaló que aun cuando el dato es relevante y significativo a nivel nacional, el proyecto a su cargo busca de manera cualitativa y específica conocer aspectos del ámbito laboral en la población travesti, transgénero, transexual y no binaria de Colima, como su nivel de estudios, la discriminación en sus espacios laborales, el tipo de prestaciones con las que cuentan, si hay familiares que dependen de sus ingresos o han sido víctimas de lenguaje ofensivo, entre otros aspectos.

Dijo que de esta investigación se desprenden tres proyectos específicos. El primero es generar una estrategia de registro único en la Dirección General de la Diversidad Sexual y de Género de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y de Género del Gobierno de Colima: “Será una especie de matrícula donde personas travestis, transexuales, transgénero y no binarias vaya voluntariamente y se registren”.

El segundo proyecto específico, continuó, es caracterizar la situación laboral que viven las personas travestis, transgénero, transexuales y no binarias en el estado de Colima, para sentar un precedente de conteo que permita dimensionar la población trans desde la mirada institucional: “Esto nos llevará a plantear elementos que tienen que ver con la seguridad humana, con garantizar el acceso a la educación, a los espacios públicos, a las instituciones, a un espacio laboral digno, etcétera”.

El tercer aspecto, precisó, tiene que ver con identificar las principales problemáticas laborales de la población por vivirse trans o no binarias, e impulsar la iniciativa de ley que en este rubro han propuesto la Coalición Mexicana LGBTTTI+ y el Frente Colimense por los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género: “Cuando llevé esta iniciativa de ley a los diputados y diputadas del Congreso del Estado, me solicitaron un diagnóstico. Entonces, inicié con este proyecto y luego lo formalizamos a través de la convocatoria de Fortalecimiento de la Investigación 2022”.

Al realizar una encuesta a un total de 200 personas sobre su situación laboral, informó, se podrá contar con un dato representativo de cuáles son las condiciones de la comunidad trans y no binaria de Colima en dicho rubro y, en una etapa posterior, replicar el ejercicio en otros estados de la república: “La UdeC puede ser pionera en proporcionar este mismo ejercicio al resto de la república, donde no se ha hecho un diagnóstico laboral de personas travestis, transgénero, transexuales y no binarias”.

La investigadora señaló que a través de la propuesta de ley se plantea garantizar un tres por ciento de cupo laboral para personas travestis, transgénero, transexuales y no binarias en los tres ámbitos de gobierno (municipal, estatal y federal), con el objetivo de promover también el acceso de esta comunidad a una mejor formación académica, a trabajo digno y formal, acceso a vivienda, a créditos, a servicios de salud y en general a todos estos elementos que la gente heterosexual tiene.

Señaló que uno de los grandes problemas sociales al vivirse como personas travestis, transgénero, transexuales o no binarias es que se choca con la norma y se vive en una situación de anomalía, al tener un género diferente al que les fue asignado al nacer; “además de no vivir nunca de manera plena y completa, existe una violencia constante y sistemática que se realiza por parte de la sociedad en espacios como la escuela, la calle, las oficinas de gobierno, etcétera”.

Ante este tema tan complejo, Jonás Larios celebró que la UdeC apoye el proyecto, “pues tiene pertinencia social al vincular el activismo, el derecho internacional y la garantía de los derechos humanos para todas y todos. Yo a su vez estaré gestionando para poder llevar este ejercicio a otros estados a través de la Coalición Mexicana LGBTTTI+”.

En cuanto al tiempo de desarrollo para este proyecto, señaló que está planeado para un año; sin embargo, como el levantamiento de información ya inició, se empezarán a tener avances a finales de este año con la idea de entregar lo antes posible un informe al Congreso del Estado para impulsar esta ley y que pueda entrar a las comisiones correspondientes: “Las leyes están siendo las grandes protagonistas en este activismo por los derechos de la comunidad LGBTTTI+; por ejemplo, ya tenemos la del matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género”.

Por último, comentó que en este proyecto colaboran Zareth Gaytán, de la Facultad de Economía; Angélica Prado, de Derecho; José Manuel de la Mora y Alejandra Chávez, de Ciencias Políticas y Sociales y Eugenia Salinas, del Bachillerato 32. También participan estudiantes.