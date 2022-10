Bomberos de Tecomán siguen marginados en apoyos institucionales: Edgar Doria

*De 400 mil pesos, solo recibieron 100 mil

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- El comandante de bomberos de Tecomán Edgar Doria Torres, reconoció a los integrantes del cabildo de Tecomán que hayan aprobado 25 mil pesos para apoyarlos por su labor tras el sismo del 19 de septiembre, pero lamentó, primero que sea por única ocasión en el ejercicio y que no llegue lo correspondiente al concepto de siniestralidad, cuya ley contempla debe ser a instituciones como Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil.



Aclaró, que en el mismo periodo pasado de Elías Lozano, el cabildo aprobó que el 60% de lo recaudado fuera a bomberos, un promedio de 400 mil pesos, de los cuales solo recibieron 100 mil, y gracias a lo cual se pudo adquirir equipo, como las “quijadas de la vida” que tanto se requieren en accidentes viales donde hay personas prensadas.



Doria Torres dijo que “normalmente nos han dado el recurso a cuentagotas, cuando ocupamos les decimos y cuando teníamos más confianza a veces nos ayudaban, aunque no era lo ideal porque de todos modos no nos daban lo de siniestralidad, a pesar de que sí hemos estado solicitando los recursos autorizados para nosotros, desafortunadamente no ha habido la respuesta favorable”.



Edgar Doria recalcó que el dinero que llega no es para los elementos o para salarios, ya que todos son voluntarios, sino para que la misma sociedad, que esté segura de que se cuenta con las herramientas para ayudarlos en cualquier siniestro.



“Los equipos son caros, solamente el equipo de respiración tiene un valor de 60 mil pesos, más casco, chaquetón, pantaloneras y carecemos ahorita de equipo para atención de materiales peligrosos, solo tenemos equipo personal así que cuando llegamos a tener una situación nos apoyamos con empresas del municipio, Dupont”.



Asimismo, señaló que tan solo un vehículo nuevo tiene un valor arriba de 1 millón de pesos, un lujo que no se han podido dar “los que tenemos son viejos y los adaptamos para que sigan trabajando y dando el servicio, sobrevivimos, buscamos la manera de arreglar los desperfectos, nos apoyamos con el sindicato de Tecomán, ellos tienen personal que sabe de mecánica para reparar los vehículos, pero hay otros gastos básicos como luz o teléfono”.



Destacó que ha escuchado en redes a las autoridades decir que tienen palabra y sin embargo no se ha cumplido con el compromiso que cabildo generó la administración pasada de Lozano Ochoa “autorizaron el 60% para bomberos y 40 a Protección Civil, pero no se ha obtenido ningún recurso”.



Con los 25 mil pesos que aún no les entregan, dijo, el cuerpo de bomberos podría comprar algunos cascos o botas que ya en su momento fueron remendadas, porque en la realidad es poco lo que se puede comprar, “pero puede servir para los equipos que ya están muy dañados”.