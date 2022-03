Bajas temperaturas provoca retraso en la producción de guanábana

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La producción guanábana lleva un retraso de más de un mes debido a las bajas temperaturas, así lo informó el productor Miguel Manzanilla.



“Desgraciadamente las bajas temperaturas retrasaron la maduración de la fruta, por eso está apenas iniciando la producción ha sido más de un mes a lo que ya estábamos acostumbrados en otros años, a los productores nos conviene porque se supone que se elevan los precios, pero hay poca fruta”.



Admitió que las bajas temperaturas no permiten que madure de manera adecuada, pero confían en que llegarán al mercado con buen precio. Actualmente la mayor parte de guanábana que se produce en Colima se va a las centrales de abasto de México y Guadalajara.



“El principal es el mercado en fresco, de las dos centrales se distribuye, pero ya estamos viendo que hay varios productores que trabajan en la pulpa, no obstante el principal mercado es en la centrales”, dijo Miguel Ángel Manzanilla.



En referencia a los precios indicó que esperan que esté por arriba de los 12 pesos, sin embargo, esto también depende mucho de la calidad, “puede haber fruta que se pague más cara o barata, generalmente el precio promedio pues es de 5 a 6 pesos”.



Miguel Manzanilla señaló que en el estado de Colima se han mantenido las plantaciones, aunque reconoció que algunos productores están intentando con otros cultivos como limón o plátano “pero se han seguido renovado plantaciones a pesar de la problemática que enfrentan todos en el aumento de fertilizantes”



El productor de Guanábana dijo que la alza en fertilizantes, algunos de hasta un 150%, está afectando a todos los sistemas productivos y auguró que en su momento también puede afectar a la baja productividad porque ya no se pueden hacer las aplicaciones que antes se hacían.