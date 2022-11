Ayuntamiento de VdeÁ responde a CDHEC: hay juicio en caso Villas Providencia

*Analizará la Comuna si acepta recomendación de la CDHEC

Colima.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) notificó en días pasados al Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sobre la queja presentada por vecinos de la colonia Villas Providencia en contra de la instalación de una fábrica de hielo. El Ayuntamiento responde mediante comunicado de prensa que a continuación se reproduce de manera íntegra.

Con respecto a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) y que fuera notificada al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez con fecha 7 de noviembre del presente año, derivado de una queja presentada por vecinos de la colonia Villas Providencia en contra de la instalación de una fábrica de hielo que fue autorizada en el año 2019 por el Cabildo, encabezado entonces por el Presidente Felipe Cruz, y por funcionarios municipales, es preciso informar que, ante la inconformidad de las y los vecinos, en el año 2020, servidores públicos de la Administración de Felipe Cruz hicieron inspecciones para clausurarla, por lo que a inicios del año 2021, los propietarios de la empresa se inconformaron promoviendo un Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, procedimiento que aún no ha concluido, pues todavía está en la etapa de desahogo de pruebas.



Asimismo, se informa que dicho Tribunal les concedió a los empresarios, con la presentación de la demanda, la suspensión para que no se les clausurara la fábrica de hielo.



Esta administración cuenta con 15 días para aceptar o no la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y durante ese término este Ayuntamiento habrá de informarle a la propia Comisión de la existencia del juicio.



