Ayuntamiento de Tecomán no ha pagado a pensiones pese a que les descuentan a los trabajadores: Audelino Flores

*Son 20 millones de pesos que deben ir a pensiones *Deben más de 75 millones de pesos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- El líder sindical Audelino Flores señaló que la administración que encabeza Elias Lozano, no ha cubierto un total de 20 millones de pesos que debe ir a pensiones, lo que está afectando a los trabajadores “por eso no nos prestan y por eso no han salido las jubilaciones de algunos compañeros”.



Luego de que el alcalde de Tecomán, Elías Lozano Ochoa asegurara que el grueso del adeudo que tiene con el sindicato, es decir un 95% del total se debe de otras administraciones, el líder sindical, Audelino Flores Jurado desmintió la cifra “tal vez sus gentes de finanzas no le informan bien, o su asesoría le falla porque nada más de su administración, desde que inició hace cuatro años, nos deben más de 75 millones de pesos, además del atraso al instituto de pensiones”.



Dijo que en esta administración de Lozano Ochoa las cuentas superan los 75 millones, algo que no ocurre en otros municipios que ya pagaron sus adeudos con la clase trabajadora.



Flores Jurado explicó que en los préstamos a largo plazo como son los hipotecarios, no se los autorizan porque la institución no ha depositado esos recursos a pensiones y mientras no depositen no les pueden facilitar prestamos “porque las cuentas son institucionales y no nos pueden prestar a Tecomán de los recursos de la Villa o de Armería o Manzanillo que va al corriente, las cuentas son de cada entidad”. En ese marco, el líder sindical hizo votos para que ya se forme el comité de pensiones que desde el 2019 no se ha formado “y nos afecta sobremanera”.



Los sindicalizados comenzaron a repartir volantes a la ciudadanía donde explican que todos los servicios se dan al 100%, y solo piden que les paguen los adeudos que suman -dijo- un aproximado de 54 millones del ayuntamiento, 9 del DIF y más de 14 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán.