Ayuntamiento de Manzanillo presentó obras de grandes compositores de música clásica

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Como parte de los eventos que el Ayuntamiento de Manzanillo realiza con el objetivo de fomentar las distintas expresiones artísticas lo cual contribuye a generar ambientes de paz, el Instituto Municipal de la Cultura presentó el concierto “El viento a favor”, el cual integró a un conjunto de violines, viola y piano, quienes

Fue la tarde del domingo, desde el auditorio del Centro Cultural Salagua, donde se llevó a cabo este gran concierto, en donde Jaime Macías y Sebastián Godínez fueron los encargados de los violines, Oleksander Yanyev , de la viola y Mario García del piano.

Todos estos expertos de la música, integraron un gran concierto en el que interpretaron piezas de grandes compositores de la música clásica como, Melodía de Tchaikovski, Cantabile de Paganini, Estrellita de Manuel Ponce, Czardas de V. Monti, Preludio y allegro de Kreisler, Concierto para violín de Mendelssohn, Danza húngara de Johannes Brahms y Cinco piezas para violín de Shostakovich.

Previamente, se llevó a cabo el Homenaje a grandes maestros del piano, a cargo del maestro, Guillibeu Urbieta, quien mostró sus dotes interpretando de Johann Sebastian Bach; Preludio No. 1, Fantasía Cromática y el Preludio y fuga No. 4; la Sonata No. 21 de Beethoven; el Preludio No. 4 de Chopin y la Rapsodia Húngara No. 2.

Cada uno de los músicos, recibieron a nombre de la presidenta Griselda Martínez, un reconocimiento por su destacada labor a favor del fomento a la cultura y las artes en Manzanillo.