Ayuntamiento de Manzanillo aprueba enviar iniciativa de Ley al Congreso para modificar Ley de Pensiones

*También se propone modificación a la Ley de Hacienda del estado de Colima, para dejar de pagar el 2 por ciento del Impuesto sobre la nómina, “el cual es inconstitucional”, aseguró Griselda Martínez

CN COLIMANOTICIAS



Manzanillo, Col.- En sesión de cabildo No. 21 de carácter extraordinaria, a iniciativa de la presidenta Griselda Martínez se aprobó por unanimidad, enviar al Congreso local, iniciativas de reforma para la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, para que el Ayuntamiento de Manzanillo mantenga las mismas aportaciones que estuvieron vigentes durante el 2021 y que además maneje las cuentas de las pensiones de sus trabajadores y trabajadoras para tener mayor certeza de su dinero, así como de los beneficios crediticios a los que tienen derecho. En esta misma sesión y también a propuesta de la alcaldesa, se aprobó enviar una reforma a la Ley de Hacienda del estado de Colima, para que el municipio ya no esté obligado a pagar el 2 por ciento a la nómina, la cual ha sido una carga financiera desde el año 2004.



De acuerdo con las consideraciones, el Impuesto a la nómina, creado en su origen para dar sustentabilidad al fideicomiso del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC), no ha cumplido con su cometido y además, carga una pesada cartera vencida producto de la desordenada aprobación de empréstitos, muchos de ellos a fondo perdido en beneficio, incluso de familiares y amigos de los gobiernos de ese entonces en turno. Con la modificación al segundo párrafo del artículo 41 N de la Ley de Hacienda del estado de Colima, los ayuntamientos dejarían de pagar el 2 por ciento a la nómina, como también Gobierno del estado ha dejado de pagar el impuesto predial o el servicio de agua en los municipios donde tiene propiedades, “este impuesto es inconstitucional, pues como Ayuntamiento no somos una empresa, no generamos riqueza. Pagamos de los impuestos de la gente; y no se puede pagar un impuesto con otro impuesto”.



Respecto a las modificaciones que propone Griselda Martínez en la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que también fueron aprobadas por unanimidad, es que durante este 2022 se mantengan las aportaciones en el 8 por ciento, cantidad vigente durante el 2021, y no del 11 por ciento, toda vez que el impacto económico es fuerte; tan sólo en Manzanillo, con ese nuevo porcentaje pagaría por quincena de 1 millón 200 mil pesos a 1 millón 700 mil. La presidenta Griselda Martínez confió que las y los legisladores aprueben tales modificaciones, toda vez que a Gobierno del Estado le fue aprobada tal enmienda y para este año pagará la tarifa de 2021, “por esos incrementos, que según llegarán hasta el 30 por ciento, cada vez las y los trabajadores ganan menos”.



De acuerdo con las precisiones, la comuna de Manzanillo va al corriente con esos pagos, sin embargo, hay trabajadores que solicitan algún préstamo y no se los otorgan, y además hay otras instituciones que mantienen adeudos millonarios por la falta de pago, por ello, dentro de las modificaciones que se solicita atiendan las y los diputados de la LX Legislatura se contempla que se creen cuentas patronales de los trabajadores por cada institución, “son recursos para los trabajadores del municipio, esto era una caja chica que daban préstamos y hasta créditos hipotecarios, se descubrieron muchas cosas hasta el pago de una tarjeta American Express aquí en Manzanillo. Esta modificación a la Ley de Pensiones acabará con la opacidad en el manejo de los recursos públicos, de esta manera daremos garantías a las y a los trabajadores”.



Se destacó que la reforma a la Ley de Pensiones es por el bien de todos pues cada ayuntamiento podrá manejar sus propias cuentas; además que los 10 municipios tengan participación en el Consejo del Instituto de Pensiones del Estado de Colima y puedan participar con voz y voto dentro de las decisiones de ese organismo.



También fue aprobado, pero por mayoría, un dictamen enviado por el Congreso del Estado para reformar el artículo 90 fracción I, párrafo décimo primero, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el cual tiene qué ver que los servidores públicos designados por elección popular puedan ser objeto de sanciones por inasistencias injustificadas y desatención de su cargo o encomienda, en ese sentido, la presidenta Griselda Martínez señaló que en pasados procesos electorales, regidores y hasta presidentes municipales hicieron campaña sin dejar de cobrar sus sueldos, “y queremos que todos los funcionarios que cobren un sueldo lo hagan por que están haciendo un trabajo a favor de la sociedad”.



En otro orden de ideas también fue aprobado, por mayoría, el nuevo Reglamento General de Participación Comunitaria del municipio de Manzanillo, el cual abroga al Reglamento General de Comités de los Comités, de Barrios y Colonias Populares. Además fueron aprobadas las reglas de operación de apoyos sociales del municipio de Manzanillo para los ejercicios fiscales del 2022 al 2024.



Asimismo, a petición de la presidenta Griselda Martínez quedó abrogado el protocolo para el uso de cámaras de solapa que portan los elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial de Manzanillo y el manejo de la información obtenida a través de ese equipo, debido a que el Secretariado Nacional de Seguridad ya ha establecido un nuevo protocolo el cual será adoptado por la dependencia municipal, el cual se incorporará al servicio civil de carrera.