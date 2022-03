Autoridades auxiliares de Tecomán alzan la voz y reclaman obras

*El presidente de la Junta municipal de Nuevo Caxitlán, se dijo inconforme con este programa del 2022, no hay ninguna obra.

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Durante la presentación del programa de Obra Anual 2022 (POA) al menos tres autoridades auxiliares alzaron la voz en el evento y reclamaron el hecho de que prácticamente hayan sido excluidos de grandes obras y mostraron su molestia porque gran parte del presupuesto se concentra en la cabecera municipal.



Juan José Rodríguez Silva, presidente de la Junta municipal de Nuevo Caxitlán se dijo inconforme con este programa del 2022 “lo vimos y en mi comunidad no hay ninguna obra, yo soy del presidente de la Junta y la única obra que aparece es la de la colonia La Estación, una obra que además ya se había pedido hace mucho pero ahorita lo que veo es que no hay ninguna obra, sí estoy inconforme”.



Por su parte Gerzon Cervantes, representante de la comunidad de Madrid de la localidad de Madrid lamentó que no se hayan aprobado las propuestas que hizo por parte de su gente “pedí varias obras, incluso fuimos con el secretario y miramos varias calles horribles, lo pasamos por ahí, pero ahora nomás me salió una sola calle que es la Manuel Álvarez, el entronque, quiere decir que me quedo lo más feo”.



Por su parte, Ángel Pano Manuel Ruiz comisario de la Comunidad de Caleras también lamentó que las comunidades estén siendo olvidadas por la administración municipal “nosotros lo estamos viendo, sí se está invirtiendo la mayor parte de recursos en la cabecera municipal, pero deberían de voltear a ver más las comunidades porque si en algunos compañeros también pues nada más les aprobaron una obra y en algunas otras ninguna”.



Como respuesta el alcalde Elías Lozano invitó a los habitantes de la zona rural a que paguen sus impuestos para que se vean más beneficiados en obras.