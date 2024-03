Aún con amenazas, madre michoacana busca en Tecomán a su hija desaparecida

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.– Sosteniendo entre sus manos la foto de su hija, la señora Evangelina Contreras Ceja de Michoacán se une al Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas para contar con más apoyo y así poder encontrar a su pequeña hija Tania Contreras Ceja, desaparecida el 11 de julio del 2012 en Caletas de Campos Michoacán.

Integrante de la Asociación civil de desapariciones y feminicidios de la costa de Michoacán, Evangelina Contreras señala que se sumó a la búsqueda porque hay muchos desaparecidos de Michoacán aquí en Colima.

“La verdad no hay mucha confianza en las autoridades de Michoacán tenemos confianza entre nosotros las familia, en Michoacán no se da la confianza total que se debe de dar hacia nosotros los buscadores, si trabajamos con las autoridades, pero nos cuesta mucho trabajo para que no den las búsquedas, para que nos acompañen y para que se solidaricen como debe de ser a las búsquedas”.

Sobre la desaparición de su hija, la madre buscadora aclara que no sabe si se encuentra en Tecomán o no, “no se nos permitía buscar en Michoacán, yo apenas tengo como tres años y medio que abrimos con brigadas Michoacán y estamos trabajando en Michoacán, la última brigada de búsqueda estatal la tuvimos del 26 de febrero al 8 de marzo”.

Contreras Ceja admite que ha tenido amenazas pero no tiene miedo, “no me da, le tengo más miedo a las autoridades porque nos amenazan más ellos cuando vamos a hacer una denuncia, o lo tomamos como amenaza, porque siempre nos dicen Piénsalo, porque tienes más familia, piensa si vas a seguir buscando a tu familiar, piensa si sigues exigiendo porque tienes más familia, tienes hijos, entonces ahí es donde nosotros tomamos como amenaza de la autoridad”.

Evangelina Contreras es una mujer desplazada que le han asesinado a un hijo y tiene una hija desaparecida, “yo estoy desplazada, he tocado puertas buscando apoyo de las autoridades y no la he tenido hasta ahorita que estamos trabajando en Coahuayana, en donde se han donado algunos terrenos para desplazados y seguimos luchando para encontrar a nuestros familiares”.