Aumento de salario y seguro social exigieron autoridades auxiliares de Tecomán

Tecomán, Col.- Comisarios y presidentes de Juntas Municipales pidieron en sesión de Cabildo un aumento de salario y el regreso del seguro social a sus beneficios; actualmente un comisario tiene un salario de 2 mil 800, mientras que un presidente de junta municipal percibe 5 mil 500, cifra que en ambos casos “es injusta”, señaló Ángel Pano Ruiz, comisario de la comunidad de Caleras.

Los comisarios y presidentes de Juntas presentaron un oficio firmado advirtiendo que están dispuestos a renunciar al cargo por la falta de apoyo, ya que de su salario tienen que aportar para las necesidades de su localidad o para los traslados a la cabecera municipal a realizar las gestiones necesarias.

Asimismo, señalaron que los regidores tienen un salario muy alto y no van a las comunidades, “nosotros también somos representantes, pero ustedes con un salario muy elevado al de nosotros, así es muy fácil cuando se gana alrededor de 75 mil pesos mientras nosotros no tenemos ni seguro social, asistencia médica”.

La propuesta del documento firmado por las autoridades fue que los regidores se descontaran de un 15 a 20% para destinarlo al salario de los comisarios y presidentes de juntas municipales.

Por su parte, la regidora Laura Montes, les aclaró que los regidores no han estado presentes en las reuniones que tienen los comisarios con el alcalde porque no son invitados, “no nos enteramos de que van a tener reunión, sabemos que hubo un recorte en el salario y que dicen que los regidores así lo autorizaron, pero así se presentó el presupuesto y en este momento no sé de dónde podemos hacerlo, pero cuando hay la voluntad se puede y también tenerlo considerado para que en el presupuesto 2023 mejoremos las condiciones de ustedes, porque no están pidiendo algo no merezcan”.

La propuesta del regidor Roberto Verduzco, fue que los meses que quedan del año se pueda doblar el salario de las autoridades auxiliares tomando del salario de los regidores, en tanto queda contemplado en el presupuesto de egreso,s “si son 50 mil pesos entre todos, que los otros 50 mil salgan de nuestros salarios en tanto se presupuesta, porque nosotros también donamos a patronatos y tenemos compromisos de apoyo social”.