Audelino Guizar denuncia guerra sucia contra su persona

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Audelino Guizar Olivera, dio a conocer que busca la dirigencia de la Sección 30 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, lo que ha generado guerra sucia hacia su persona.

Y es que presuntamente se hizo una publicación en donde su nombre aparecía en un narcomensaje.

“Ante dichos hechos yo comparecí ante la agencia del Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado me hizo la mención de que el hecho no existió, que no hay registro de eso en Fiscalía, lo cual indica que la nota es falsa y se difundió sobre todo vía whatsapp entre mis compañeros de la Secretaría de Salud y en algunos medios digitales de comunicación”.

Expuso que esta situación daña su imagen y su reputación; lo que ve como guerra sucia hacia su persona y su equipo de trabajo.

“No podría decir por parte de quién, sin embargo sabemos que hay personas que les afecta el que estemos siendo aspirantes a ser líder sindical, no podría decir nombres, el día de hoy voy a poner una denuncia contra quien resulte responsable”.

Refirió que la convocatoria para la renovación de la dirigencia de la Sección 30 se emite desde nivel nacional, «hay una Comisión Nacional Electoral al interior del sindicato y esta es quien emite las convocatorias, ya se están emitiendo, pues se renovarán alrededor de 96 secciones a nivel nacional».