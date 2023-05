Asociación civil URIE pide apoyo a la población

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La asociación civil Unidad de Respuesta Inmediata a Emergencias (URIE) solicita apoyo a la sociedad para atender a la población que requiera ayuda en extinguir incendios y otros apoyos.

El centro de Comunicaciones de la URIE es el teléfono celular 312 243 4978 y el número de base es 312 169 8636 para llamadas; o por vía Facebook URIE COLIMA y URIE COLIMA AC, por donde pueden informarse de hacer donativos a la AC.

«Hacemos un llamado a la sociedad para quien guste apoyarnos con combustible o donativos en especie o de su preferencia nos contacte para poder darle seguimiento», detallan en su página de Facebook.

La Asociación Civil tiene como objetivo atender servicios de incendios de casas, vehículos, pastizales y forestales, además de apoyar en accidentes viales o captura y reubicación de reptiles o cualquier animal.

Integrantes de dicha AC expusieron que por la madrugada de este sábado 20 de mayo acudían a extinguir el incendio de un vehículo en la colonia Lomas Altas, Villa de Álvarez.

Sin embargo puntualizaron que al momento de acudir al llamado se quedaron sin combustible y nos fue imposible llegar al lugar.

«Al no contar con recurso de ninguna dependencia, empresa, asociación, etc, nosotros tenemos que poner gasolina de nuestra bolsa y lo hacemos con gusto para poder ayudar a la sociedad, pero no siempre es posible, también tenemos gastos personales y familiares» detalló URIE a través de su cuenta de Facebook.

Refirieron que no dependen del gobierno y no tienen un sueldo, sino que al ser voluntarios acuden a otorgar servicios sin fines de lucro.

Señalaron que al momento el patronato de bomberos voluntarios de Villa de Álvarez, prestaron sus instalaciones sin cobrar y así poder realizar las guardias y atender los servicios.

«Todo el equipo que tenemos es comprado por nosotros mismos, no dependemos del gobierno ni tenemos sueldo alguno y los servicios que atendemos no se cobran son completamente gratuitos somos una Asociación Civil sin fines de lucro, atendemos los servicios sin ningún cargo o costo», refieren.

URIE ha atendido más de 650 servicios en los últimos dos años.