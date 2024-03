Asegura Armando Reyna “estaré en la boleta en este proceso electoral”

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Armando Reyna Magaña, coordinador de la defensa de la cuarta transformación en Tecomán, informó que ya se están realizando los procesos legales para apelar la resolución emitida por el Tribunal Electoral en el Estado de Colima, en donde se indica que Morena debe postular candidato mujer a la alcaldía y no hombre.

Dijo, que el partido Morena realizó la configuración de como iba a quedar las candidaturas, registró la coalición y respetando los lineamientos del IEE, y la equidad de genero de hombres y mujeres, solicitó mediante una consulta al mismo Instituto, para verificar si estaba bien lo que hicieron al cumplir con el primer principio que era la paridad 5 hombres y 5 mujeres como candidatos propietarios, por lo cual, se les hizo del conocimiento que si era correcto el procedimiento, entonces, ya no se podía atender los bloques de competitividad porque en Tecomán Morena no fue en alianza con otros partidos políticos.

Reyna Magaña, comentó que el PRI y PAN interpusieron un juicio en el Tribunal Electoral donde dicen que Morena debe postular a mujer como candidata a presidente municipal con la finalidad de que Reyna Magaña no fuera el candidato, ya que argumentaron que en Tecomán se tenia que atender el bloque de competitividad, sin embargo, dijo, que en Manzanillo y Armería ya se tienen a mujeres como candidatas a las alcaldías y ya no aplicaría a este municipio que esta dentro del bloque de competitividad, por o cual tiene que ser hombre, recordando que Morena no va solo a participar en este proceso electoral, sino en coalición parcial con el PVEM y PT.

El Tribunal del estado determinó, por unanimidad, que el partido Morena debe postular a una mujer como candidata a la Alcaldía de Tecomán, no un hombre, como lo tenía previsto dicho instituto político, a pesar de que el IEE había determinado, desde el pasado 6 de febrero, que al competir solo en los comicios de Tecomán, Morena podría postular a un hombre como candidato a la alcaldía de ese municipio.

Agregó que en Colima es el primer caso, pero a nivel nacional ya hay asuntos similares en donde se ha resuelto a su favor, confiando que antes del registro se ratifique por parte de la Sala Regional de Toluca, lo que el Instituto Electoral del Estado informó, y se pueda llevar a cabo su registro como candidato a la alcaldía tecomense.

«Esperemos que en la Sala regional, los magistrados si lean y atiendan bien, por que aquí se resolvió parcialmente, no atendieron los lineamientos del instituto nadamas dijeron, atiende el bloque de competitividad pero los lineamientos que son la reglas no lo hicieron», dijo Reyna.

Armando Reyna, argumentó que existen razones para que sea un tema político, una venganza, ya que los diputados de la actual legislatura la cual integra el pre-candidato morenista, homologaron los salarios de los magistrados del Tribunal y se les redujo su sueldo, pudiendo tomar alguna represalia al realizar esta acción, dejando en claro que como legisladores locales hicieron su trabajo, ya que en varios estados se hizo la misma acción y otra acción es creer que al tomar esta determinación, la oposición pensará que se suspenderán los proyectos para continuar con la transformación del municipio.

Por último, el coordinador de la defensa de la transformación en Tecomán, invitó a la militancia a no creer en los rumores que han circulado, ya que se tiene la confianza que la misma sala emita la resolución antes del 31 de marzo y sea registrado, finalizando al comentar que en la boleta electoral del próximo 2 de junio aparecer su nombre como el candidato a la alcaldía por Morena.