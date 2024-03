Arranca Mely Romero campaña en Tecomán con Nazario y Germán

*Mandan un mensaje de que un mejor Tecomán sí es posible, rescatando el campo desde el Congreso de la Unión.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La candidata al senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Mely Romero Celis llevó un mensaje a Tecomán de que un mejor Colima y un país con hogares más tranquilos sí es posible, mensaje que llevó junto con el candidato a diputado federal por el II distrito Nazario Rodríguez Sierra y su compañero de fórmula al senado, Germán Sánchez.



Desde el parque González Lugo, la candidata a senador pidió a la población no normalizar ni acostumbrarse a vivir con miedo, con inseguridad, con hospitales sin medicamentos y con un campo sin apoyos y en el olvido, pues aseguró que en esta elección se debe votar porque un mejor Colima sí es posible.



“Nuestro arranque de campaña es un mensaje de inconformidad de la situación actual. Pero también es un mensaje contunden de que sí las cosas pueden cambiar, de que sí es posible mejorar nuestro presente, y de que sí es posible recuperar la paz y la tranquilidad, en la calle y en nuestros hogares”, declaró Romero Celis.



En la cabecera municipal de Tecomán, Mely Romero mandó un mensaje de que en todo el estado de Colima las cosas sí es posible que mejoren y que sí se logre un mejor presente, con un campo que sí tiene apoyos y con hospitales que sí tengan medicamentos.



En su intervención, Nazario Rodríguez Sierra explicó la importancia de que se logre una mayoría de la coalición Fuerza y Corazón por México en el congreso de la unión, pues de esa forma se genera un contrapeso democrático y se protegen a nuestras instituciones democráticas.



“Nos necesita México. Yo quiero mucho a Colima y esa es la razón por la que me metí. Yo vivo bien y me encanta estar en el campo. Pero necesito meterme de lleno a las cosas que atañen al país. Nos duele mucho la violencia y la gente que se está yendo por falta de oportunidades. Y tenemos que hacer algo”, declaró el candidato a diputado federal.





Asimismo, Germán Sánchez, oriundo del municipio iguanero y acompañado de su familia, afirmó que junto con su compañera de fórmula Mely Romero van a ganar el senado de la república, porque representan la fórmula que más le conviene al municipio de Tecomán.



“Aquí los que están de senadores nunca se han parado, nunca han hecho absolutamente nada. Pareciera que Tecomán no cuenta para los senadores de Colima. Pero eso está a punto de cambiar con mi compañera Mely, con esta fórmula y con Tecomán, vamos a ganar. Vamos a relanzar el campo de Tecomán”,



En el arranque de campaña estuvieron presentes el dirigente del PRI en el estado, Arnoldo Ochoa González; la ex presidenta de Manzanillo y ex senadora del PAN, Martha Sosa Govea, así como otras destacadas figuras de la coalición Fuerza y Corazón por México.