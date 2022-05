APOSTÁNDOLE A LA PREVENCIÓN

Obedece más a los que enseñan

que a los que mandan.

San Agustín.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Indudablemente que las políticas públicas enfocadas a la prevención reducen de manera considerable cualquier delito que a diario se cometen, y más aún representan una tarea fundamental por parte de las autoridades cuando observamos que la participación en los mismos son llevados a cabo por jóvenes que ven truncado su futuro al caer en ese tipo de conductas antisociales.

Las estadísticas revelan que el crimen ve en los jóvenes un activo valioso, ya que precisamente por el desconocimiento de las repercusiones legales y sociales son individuos endebles y bajo promesas económicas considerables los reclutan en sus filas al grado de capacitarlos con la finalidad de que estén en condiciones de cometer delitos tipificados como graves.

Indudablemente que la economía de cada uno de los países juega un factor importante en el tema relacionado con la comisión de delitos llevados a cabo por nuestros jóvenes, ya que con base en el ingreso que obtienen cada una de las familias es la posibilidad de que los jóvenes cometan algún tipo de delito, tal es el caso de nuestro país en el cual en promedio el ingreso por familia oscila en alrededor de $ 7,000.00 de manera mensual; lo anterior es un factor determinante para que nuestros jóvenes se involucren en el crimen organizado, ya que es precisamente el incremento en el número de familias que viven en la pobreza en nuestro país la que en muchas de las ocasiones es factor determinante para que nuestros jóvenes se conviertan en delincuentes.

Vale recordar que no podemos ligar de manera directa a la pobreza con la delincuencia, pero claro está que al no existir las condiciones económicas apropiadas para cubrir las necesidades básicas de un hogar nuestros jóvenes optarán por la vía rápida a través de la cual obtendrán recursos económicos y una de ellas es involucrarse en el crimen organizado.

Otro tema en el cual se debe de trabajar de manera permanente y de manera preventiva es en el sentido de cuando egresan de un centro de reclusión nuestros jóvenes se encuentran en un estado emocional totalmente desfavorable, ya que al haber estado recluidos presentan un resentimiento total contra la sociedad, situación que en la mayoría de los casos los hace ser reincidentes porque traen y guardan mucho rencor.

Por otro lado, si bien es cierto que en la mayoría de los estudios que desarrollan las autoridades les arrojan las causas por las cuales los jóvenes cometen delitos lo que procedería es disminuir las amenazas, el riesgo y la posibilidad de que se presenten nuevamente actos violentos, en pocas palabras, las estrategias enfocadas a la prevención deberán buscar disminuir al máximo los factores de riesgo que son causales para que un individuo cometa un delito.

Y ahora bien a raíz del incremento de los delitos y asesinatos que se han cometido en los últimos meses en nuestro estado es válido que la sociedad colimense esté preocupada, ya que si bien es cierto la criminalidad siempre ha existido, también es cierto que ese tipo de delitos en nuestro estado no era muy común verlos; hoy en día pareciera que se busca normalizar la violencia, algo que no habla bien de las autoridades, ya que si bien es cierto sabían al monstruo que se iban a enfrentar, es fecha que la sociedad no visualiza que los homicidios y otro tipo de delitos vayan a cesar en un corto tiempo.

Las estadísticas emitidas por las autoridades mexicanas revelan que tan solo el 39% de los hombres son reincidentes al igual que el 33% de las mujeres, es decir que la mayoría de todos ellos ya habían cometido un delito incluso antes de contar con la mayoría de edad, razón demás para que las autoridades se preocupen, empiecen a trabajar y generen políticas públicas enfocadas a la prevención, pero una prevención bien dirigida, no una prevención mediática o solamente para cumplir con el discurso político.

El pasado martes las autoridades municipales del Ayuntamiento de Villa de Álvarez llevaron un programa enfocado a prevenir delitos como los ocasionados a través de las redes sociales y otro tipo de delitos, dichos foros arrancaron en la escuela secundaria Octavio Paz Lozano en la colonia la reserva.

La Alcaldesa del Municipio de Villa de Álvarez Esther Gutiérrez Andrade al ejercer la profesión de la docencia le permite estar y conocer a cabalidad que precisamente está en la educación y en los jóvenes el futuro inmediato de nuestro país, razón por la cual bajó una visión educadora se ha preocupado por llevar este tipo de foros a jóvenes en lo cuales se adolece de una realidad como lo es el vasto tipo de delitos en los cuales ellos son presa fácil de los delincuentes que los toman como los ejecutores de este tipo de delitos.

La Maestra Esther sabe que en el tema de la criminalidad se le debe enfrentar con rigor,sin medias tintas, ya que si bien es cierto existe el marco legal para sancionar a quienes cometen este tipo de conductas antisociales, también es cierto que el sistema de justicia en nuestro país adolece una impartición correcta, lo cual, es necesario un esfuerzo extraordinario en materia de la prevención con la finalidad de crear conciencia entre nuestros jóvenes en el cual logren diferenciar entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.

Claro esta que en su totalidad quienes son especialistas en el tema de la prevención de delitos cometidos por jóvenes concluyen que el éxito de las políticas públicas enfocadas a ataca este cáncer merece especial atención es el relacionado a la educación. Es la educación en la cual se encuentra el mayor potencial a través del cual se logrará llevar a buen puerto a nuestros jóvenes.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

[email protected]

Facebook: manuel Olvera sanchez

Twiter:@manolsa