TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

Mucha gente se queja de que las multas de tránsito, ya sean municipales, estatales o federales, son caras. Qué bueno que se quejen, pues es señal de que están vivos. Otras personas que lamentablemente fallecieron a causa de un accidente porque se durmieron o porque fueron embestidos por un conductor ebrio, o en condiciones de salud dudosa, no pensarían lo mismo. Al respecto, un representante del Instituto Federal de la Defensoría Pública Colima, señala, “aquí se las ganamos”. En alusión a que, mediante un trámite adecuado, ellos defienden a los afectados por la sanción económica que implica violar la ley.

Comprometida como es ella, la Licda. Araceli García Muro, junto con un buen equipo de trabajo, cumple con su responsabilidad atendiendo a los adultos mayores que sufren desatención, abuso o abandono de parte de sus familias. Tan solo en abril, el Instituto para la atención de los adultos mayores, atendió 18 casos de este tipo. Bien por esa magnifica labor, en beneficio de un sector sumamente vulnerable en nuestra población.

La capacitación es una herramienta indispensable que toda empresa o institución necesita implementar de manera permanente. En ella radica el alcance de mas y mejores logros, naturalmente, ninguna actividad que genere beneficio al trabajador y por ende, al usuario que acude en busca de resolver alguna necesidad, es garantía de éxito si no se tiene voluntad y una actitud de mejora continua. Me explico, la escuela no sirve de nada para quien no quiere estudiar, de igual manera. Si lo aprendido no se pone en práctica, tampoco servirá. Por otra parte, es necesario que los responsables de área o altos mandos, como pomposamente se dice, también se actualicen y se capaciten, así puede alcanzarse la excelencia en todos los rubros, cuando se habla el mismo idioma.

Quienes aspiran a ocupar un puesto de cualquier índole a nivel municipal, estatal o federal, tienen por costumbre dejarse ver. Saludan amablemente a las personas, a los niños y a las que coloquialmente llamamos “viejitas”, son su especialidad. Hacen trabajo social repartiendo despensas, gestionando apoyos, dejando ver su ánimo de servir a la sociedad, etc. Lamentablemente muchos de ellos, de esos hombres y mujeres que enarbolan banderas de amor a la patria y al servicio, cuando llegan al poder, se olvidan, se esconden, buscan entrar y salir por la puerta secreta, otro etc.

Peor aún, algunos de estos servidores, principalmente los de tercer o cuarto nivel, se vuelven pedantes y engreídos e incluso, dañan la imagen de sus superiores, pavoneándose con el gastado mensaje de presunción porque cenó, comió o se saluda con el mero mero. Lo anterior se da en todos los niveles “Las Delicias del Poder” se vuelven el pan de cada día para quienes carentes de madurez humana, olvidan que llegaron para servir y no para servirse. Por si lo anterior fuera poco, algunos pseudo funcionarios se atreven a amenazar a los de a pie, es decir, a los empleados comunes y corrientes que son quienes llevan la chamba con el conque de que “ya los traen en la mira”. Ello, en alusión a que, si no les sirven a ellos, los corren. Así de denigrante y pobre, la actitud de algunos.

Expreso mis sinceras condolencias a la familia del Lic. Roberto Chapula de la Mora, por su ausencia física. Conocido por su trayectoria de servicio y don de gentes, supo ser un hombre de su tiempo. Descanse en paz. Es cuánto.