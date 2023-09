Ante presuntas irregularidades, piden que comparezca el director de seguridad pública de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Dentro de la sesión ordinaria de cabildo el regidor Sergio Anguiano Michel solicitó la comparecencia del director de seguridad pública de Tecomán, Enrique Jaramillo Visoso, debido a que tiene quejas de irregularidades cometidas por el funcionario al interior de la corporación, todas sustentadas por los mismos elementos.



“Pido la comparecencia del director de seguridad pública y del director operativo, porque he recibido quejas tanto de agentes de vialidad como de seguridad pública de anomalías que están sucediendo en esa dirección”.



El regidor no explicó cuáles son esas anomalías, sin embargo el cabildo dio luz verde a su petición para que el funcionario se presente en la siguiente sesión que se convoque: “en esa sesión hacérselas saber, los mismos elementos me han denunciado anomalías y de todo el presidente tiene conocimiento, se las voy a hacer saber públicamente el día que vengan porque simplemente no deben pasar”.



A pregunta expresa sobre qué tan graves son las denuncias, dijo que por lo menos son delicadas porque van en contra de los ciudadanos y se limitó a decir que “muchos policías quieren actuar de buena fe pero no los dejan trabajar”.