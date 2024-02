AMLO reconoce que su gobierno intervino en casos del Poder Judicial con instrucciones a Arturo Zaldívar cuando era presidente de la Corte

CN COLIMANOTICIAS

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que su gobierno intervino en casos del Poder Judicial cuando el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, estaba al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato, todavía cuando había un asunto así de este tipo, nosotros, respetuosamente, interveníamos, porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada con mucho poder”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

El presidente criticó casos recientes en los que acusó nuevamente a jueves de proteger y ordenar la liberación de delincuentes “en horas, no en 72 horas, en 24 horas y un sábado”.

“Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión, en algunos casos si y ya no salen. Pero, cuando se dan estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto”, reconoció.

López Obrador ejemplificó dichos casos con inconsistencias que algunas veces tiene el Ministerio Público en los datos de la detención.

“Si viene mal la averiguación porque el Ministerio Público en vez de poner que detuvieron a la persona a las 9:00 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11:00 y ya con ese hecho podrían dictar la libertad, no reponer el procedimiento, no llamar al Ministerio Público: “Oye, a ver explica”, porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida, no es nada más de que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas”, continuó el mandatario.

En la mañanera, el presidente arremetió nuevamente contra el Poder Judicial tras la orden de otorgar la medida de prisión domiciliaria a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que siga en libertad su proceso por el caso Odebrecht.

Con información de Latinus