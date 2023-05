ALTA Y GRAVE LA MIGRACIÓN A MÉXICO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

En varios estudios internacionales cuestionan mucho la vulnerabilidad y la exposición de riesgos que causan la llegada a nuestro país los miles de migrantes del sur a México, nos han advertido que la violencia en nuestro país seguirá aumentando sin control por la llegada de muchos delincuentes y miembros de las mafias criminales del Salvador, Honduras, Venezuela entre otros, pues hasta la OIM, Organización Internacional para las Migraciones en repetidas ocasiones ha alertado los riesgos y vulnerabilidad que hay en la frontera sur de México por la falta de control de nuestro gobierno.

Desafortunadamente los medios nacionales solo han analizado la vulnerabilidad y muerte de los migrantes en sus recorridos por nuestro país, pero no les dan seguimiento a cientos de delincuentes que han detenido durante su trayecto y otros más que se internan en las grandes ciudades, miles y miles de indocumentados llegan y se han estado asentando en los diferentes estados, se estima que en últimos 5 años han ingresado anualmente cerca de 300 mil personas en la frontera sur porque está prácticamente libre.

¿Es problema de México? o ¿Es problemas de los países del sur? Tradicionalmente los estudios consideran que el papel de México como país de tránsito se ha convertido de manera creciente en un foco de atención para la comunidad internacional y más para Estados Unidos porque señalan inclusive que es un riesgo para su seguridad nacional del norte pero también para México, el gran problema es que la mayoría no regresa a sus países sino buscan la forma de quedarse en las grandes ciudades mexicanas.

Se estima que cada año pasan por nuestro país más de 300 mil migrantes originarios principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras y, aunque en su mayoría tienen como destino final los Estados Unidos, muchas de estas personas ven imposible su proyecto migratorio y terminan residiendo en México, creándoles problemas a los estados fronterizos por el gran flujo. Por todo lo anterior urge un mejor control a la gran inmigración de los países del sur.

Desde mi particular opinión no debemos abanderar y hasta promover la migración y pelear hasta la misma apertura de las puertas a los Estados Unidos, no debe ser una tarea de México, ni de ningún presidente mexicano, al contrario deberían de evitar hasta la emigración de los mexicanos a los Estados Unidos, creándoles mejores fuentes de trabajo, pequeñas empresas o cooperativas como lo hicieron en Japón, China o Filipinas, no las vemos desde hace muchos años, urge crear centros de capacitación gratuita a la gente humilde para su autoempleo y no regalarles dinero a los ninis sin ningún compromiso social, ni aventar el problema social mexicano al otro lado, el problema social de vivienda y alimentación de los pobres es grande pero es conflicto de los mexicanos, es nuestro, deberíamos asumirlo y los países del sur también.

