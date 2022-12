AL MARGEN EN SUCESIÓN DEL SNTE; FCO. JAVIER PINTO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

El Subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Pinto Torres, quien fue Secretario de la Sección Sexta del Snte, diputado federal y presidente estatal de Nueva Alianza, aseguró que es falso que el gobierno estatal se inmiscuya en asuntos sindicales y su servidor como funcionario estatal estaré al margen de la sucesión del Snte sección VI, la dinámica política interna del sindicato nacional magisterial está bien diseñada para democratizar a las secciones sin la injerencia de manos extrañas, los ex secretarios apoyamos a la unidad y fortaleza de la sección, además el actual líder José Jaime Núñez Murguía fue inclusive parte de mi equipo cuando fui dirigente, actualmente concluyó su período, pero afortunadamente hay unidad política interna y externa para esperar la convocatoria, y abonaremos a la unidad como miembro que soy respetando la decisión para que se tenga una sucesión tranquila y democrática.

En un diálogo ameno y amplio entre Francisco Javier Pinto Torres Subsecretario del Trabajo y el “Círculo Colimense de Analistas Políticos” hubo muchas preguntas y respuestas, y aunque la reunión fue con el propósito de informar sobre las actividades de la dependencia estatal que representa, surgieron algunos cuestionamientos que hábilmente respondió en forma adecuada y sin tapujos, mejor dicho en confianza, entre los que se destacaron los que se exponen en la presente columna.

NO TIENE GALLO NI GALLINA

Debido a que soy respetuoso a las decisiones del Snte Nacional y como funcionario estatal debo respetar la autonomía sindical, esa es la indicación de la gobernadora respetar la autonomía de los sindicatos, y como funcionario estatal y como Ex Secretario no meteré las manos, no tengo gallo ni gallina porque acateremos la decisión institucional sindical, igualmente consideramos la decisión de la nueva dirigente estatal Ma. Iliana Arreola del partido Nueva Alianza. Pero independientemente de la opinión del SubSecretario del Trabajo, la sección sindical No. 6 debido a que tiene cerca de once mil agremiados y es la más numerosa del estado, por lógica política despertará mucho interés de los grupos sindicales hacia su interior una vez publicada la convocatoria, y Pinto, Aureliano Hernández y José Jaime Núñez son cabeza de grupos.

SU PROYECTO POLÍTICO PARA 2024

Dijo Pinto que su proyecto no es electoral, es cumplir bien su encargo y que agradece a la gobernadora Indira Vizcaíno que lo haya invitado para ser parte de su gabinete estatal y que hace todo el esfuerzo para que la dependencia que representa sea más operativa y funcional en beneficio del desarrollo estatal, y que sí reconoce que el primer año de gobierno estatal o federal siempre es el más complicado porque todos entramos o iniciamos sin saber realmente con lo que cuentas en la dependencia y su problemática rezagada, mi proyecto es cumplir con mi encomienda atendiendo a la confianza que la gobernadora depositó en mí persona, mejoraremos el servicio con más visión y siendo más prácticos, quizás no soy un experto en materia del trabajo pero cuando hay voluntad y sentido común abonamos mucho, me gusta recibir a toda la gente que vaya a exponer algún conflicto, pues como miembro del gabinete debemos aportar algo para mejorar la percepción social de que estamos trabajando bien.

RECONOCE SALIDA DE UN EX COLABORADOR POR ACOSO

Reconoció ante pregunta expresa de los columnistas que uno de sus funcionarios colaboradores en la Subsecretaría del Trabajo fue demandado penalmente por acoso laboral y en redes decían que por acoso sexual, dijo que esta problemática nadie la puede permitir sea o no funcionario, porque todos tenemos hijas y nos dolería mucho que les hicieran daño acosándolas en su labor o sexualmente, yo no soy nadie para juzgar el fondo del asunto, pero si fue un tema que se trató en la Fiscalía Estatal y nosotros dimos de baja al funcionario en forma inmediata, creo que debe haber cero tolerancia para este tipo de asuntos en donde algún funcionario de alguna dependencia quiera aprovecharse de su cargo, pero ese tema es de la Fiscalía.

RÉCORD EN FERIAS DE EMPLEO

Informó diversas actividades que realiza en la dependencia que gradualmente serán reflejadas en beneficio de la sociedad colimense, entre ellas mencionó las ferias del empleo, el Gobierno de Colima con el objetivo de bajar el empleo informal que comienza a manifestarse en la entidad con la llegada de gente desempleada de otras entidades, precisó que durante 2022 se rompió el récord en cuanto a ferias del empleo se refiere, pues a lo largo del año se pudieron efectuar diez, es decir, casi una por mes, afortunadamente muchos empresarios y empresas tiene buena disposición para colaborar y participar, en Manzanillo se pudieron colocar en un evento a cerca de 100 personas en actividades hoteleras y en restaurantes.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Finalmente Francisco Javier Pinto mencionó que entre las acciones que realiza destacan el programa del Gobierno Federal y del Estado que une la experiencia de los centros de trabajo y de las empresas con la energía de los jóvenes colimenses para impulsar sus oportunidades laborales, y con ello, contribuir en la economía de los beneficiarios y sus familias, que es un programa muy relevante en donde se le paga al joven mediante una beca para que trabaje en alguna empresa que le agrade su especialidad o servicio y que dicha empresa está obligada a capacitarlo ya sea para que lo incorpore como empleado o bien el becario una vez capacitado pueda autoemplearse abriendo su propia empresa.

En términos generales podemos sintetizar que Francisco Javier Pinto es uno de los pocos elementos del gabinete estatal con experiencia política y visión y que al admitir que no es un experto en la materia del trabajo cuando menos si tiene voluntad y disposición para usar el sentido común para atender la problemática que se le presente, pues sí se sabe que recibe a todo mundo en su oficina y es algo relevante, lo que no tienen otros Subsecretarios que son muy soberbios y entorpecen la labor de la dependencia que representan y por eso dañan mucho a la imagen y percepción que se tiene de la nueva administración estatal que encabeza Indira Vizcaíno mandándola a los últimos lugares en la opinión popular sobre los gobernadores en el país.

Pues varias Subsecretarias y Subsecretarios simplemente no te reciben en sus despachos y te mandan a volar, aún tengas cita programada, se hacen muy importantes, según ellos tienen reunión diaria con la gobernadora o su agenda está llena, solo se justifican, así ya me pasó la semana pasada con una cita programada, pero que no tuvieron el detalle de avisar, urge pues algunos cambios en el gabinete estatal porque no merecen ocupar un cargo que no saben representar en beneficio de la sociedad.