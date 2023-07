Adán Augusto Vs intereses de USA

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

De forma muy particular Adán Augusto López Hernández inicio la carrera en búsqueda de convertirse en el coordinador nacional de la defensa del voto de la Cuarta Transformación, quien será el encargado de dirigir la transformación y defender el movimiento, para empezar decidió dar el banderazo de arranque con el pueblo, mientras que un representante haría lo correspondiente al tema administrativo y dejando un durísimo mensaje de que la fotitis con Adán Augusto no es necesaria ya que su fuerza radica en la gente que quieren que la 4T avance.

El tabasqueño alzó su gallo emblema que le asignaron agricultores y ganaderos de las diferentes regiones de México, así es como lo ubican los sectores populares y los millones de personas que de alguna forma ven en la figura de Adán Augusto un funcionario honesto, leal, comprometido y sobre todo humilde.

En días pasados el periódico El Financiero en la sección «Los moneros» salieron las imágenes de una carrera de dos autos desde los Estados Unidos de América hasta la frontera con México; los pilotos de dichos vehículos eran Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard, los vehículos tenían unos sacos de dinero, el de Claudia dos veces más grande que el de Marcelo, pero finalmente los vehículos en marcha dispuestos a llegar a toda marcha a nuestra Patria lo cual deja al descubierto una pregunta ¿ desde el país de las barras y las estrellas se está dando una inyección de recursos para las campañas de este parecito? ¿Que conveniente no?

Creo que desde este punto ya tienen tachita, por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en tener un gobierno soberano y libre, sobre todo libre del yugo de los Estados Unidos, el gran depredador de América Latina, pero bueno, a pesar de que las reglas existen para los que buscan ser el coordinador de la defensa del voto de la 4T hay dos que están yéndose por el free way para traer dólares y hacerlos rendir, y es que dicen que una de las cosas que no se puede ocultar es el dinero.

Pero de dónde proviene el dinero, muy fácil, la hermana de Claudia Sheinbaum está muy bien posicionada económicamente en la Unión Americana, además hay que resaltar que Sheinbaum Pardo es de ascendencia judía y la comunidad es la más poderosa en lo financiero, si consideramos los intereses muy específicos de los poderosos empresarios judíos, entonces veremos que México es un oasis en el desierto.

Claudia Sheinbaum Pardo no ha llevado una vida ni austera ni tampoco alejada del glamour, pues ella siempre fue becaria de la Fundación Rockefeller, con oficinas en la Quinta Avenida, que según trabaja para lograr su objetivo de crear un impacto significativo y medible para las comunidades pobres y vulnerables a través de la globalización inteligente ¿Sabe lo que esto significa? Va en contra de los principios de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto sin considerar que en la Ciudad de México está relacionada con poderosos consorcios inmobiliarios, es decir, en la práctica no es quién en el discurso dice ser.

Los seguidores de Claudia Sheinbaum anhelaran tener una presidenta de ascendencia judía, y me van a disculpar pero México aún no está preparado para ser gobernado ni por una mujer y mucho menos con el currículum de «Es Claudia» y los principales ejemplos de algunas gobernadoras, que tienen un caos en sus entidades y hablan maravillas de sus gobiernos, son los que dicen ahí no es.

Los políticos que buscan ser representante de la defensa del voto de la 4T y que están siendo apoyados desde USA ven a México como si viviéramos en comunidades aisladas y la información no fluyera, «como ranchos», para ser más específica, subestimando la inteligencia del ciudadano, pero muy independiente de esto, históricamente México en un país católico y cristiano, no creo que desde el púlpito o desde la predica, se permita que el proyecto de Sheinbaum se consolide.

En el caso de Marcelo Ebrard no es un secreto que desde sus funciones con el ex secretario de Relaciones Exteriores utilizó el tema de la pandemia y de los migrantes para sumar aliados para el proyecto que ahora encabeza, buscando ser el coordinador de la defensa del voto, aunque esto se ve muy lejano, ya se comienzan a ver los efectos de la publicidad «de la buena», calcas para vehículo de muy alta calidad y costo, así como anuncios espectaculares, bardas pintadas, además de saturar su imagen en redes sociales y a través de entrevista pagadas en poderosos medios de comunicación a nivel nacional y me van a disculpar pero no es ni barato, ni austero.

Entonces Adán Augusto López Hernández con las acciones que ha tomado para realizar si estrategia de llegar a más mexicanos, es congruente, me refiero a que lo que hay entre el decir – hacer, es visible, es creíble y por supuesto es medible.

Y muchos cuestionaron que no quiso hacer uso del recurso otorgado, sus detractores intentaron desgastar su imagen, pero la realidad es una ¿Quien apoyó y acompañó al presidente durante años, durmiendo con los Obradoristas, comiendo lo que había, y construyendo su proyecto con la ayuda del pueblo?

Obviamente que de los cinco solo Adán Augusto López Hernández ha dado muestras de que sabe ser austero, sabe ser humilde, tiene gran vocación de servicio y está comprometido con la Cuarta Transformación, pero también es Adán Augusto quien trae un proyecto de continuidad de la 4 T que no solo quieren frenar los políticos estadounidenses a través de aliados estratégicos, sino que además, les aterra la idea de que el gallo del pueblo, logre obtener la estafeta de Morena de cata a una elección con altas probabilidades de llegar a Palacio Nacional y desde la silla del águila, continuar con la transformación del país.

Así es que el pueblo manda y decidirá quién será su abanderado o abanderada.

LOS ARCANOS

EL CARRO: quienes no paran de trabajar y por consiguiente de crecer entre las preferencias ciudadanas, son la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez, quien con sus proyectos culturales y deportivos, sus múltiples programas de apoyo a emprenduristas y personas con situación de vulnerabilidad, desarrollo de obra pública y atención ciudadana, les ha tapado la boca a sus enemigos políticos que pagan el nado sincronizado para en un intento inútil, pretender desgastar su imagen. En ese carro que no se detiene y avanza rápido la acompañan Martha Zepeda del Toro Secretaria del Ayuntamiento y Eduardo Camarera Tesorero Municipal.

LA TORRE: el caos sigue avanzando desde las malas decisiones que se toman en la Sala Oval de gobierno del estado, donde la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y su padre Arnoldo Vizcaíno Rodríguez han hecho un día sí y al otro también, que NUESTRA COLIMA sea un lugar caricaturesco, capaz de producir los memes más leídos en todo el país gracias claro está a las chicas superpoderosas, que un día combaten el crimen organizado de la ciudad de Saltadilla, y al otro día rescatan a la población de catástrofes y derrames químicos. Ya en serio me gustaría saber de dónde salen las grandiosas decisiones de mandar a Rosi Bayardo Directora Estatal del DIF a atender una emergencia como lo fue los «accidentes con derrame incluído» de TIMSA y CFE, quienes por cierto, no han recibido ningún tipo de sanción. ¿De verdad que mandaron a Rosi Bayardo a hacer promoción política en medio de una emergencia? Definitivamente esto no solo está mal, lo que le sigue.

MAGO: ayer en un conocido lugar de apuestas sobre el Boulevard costero se realizó un «evento con causa» donde algunos cartuchos quemado del PRI se dieron cita. Entre los participantes están Francisco»Pico» Zepeda, su comadre Claudia Caro, su incondicional Vera Orozco, y obviamente ese grupo político que no ha entendido que sus tiempos de gloria ya se acabaron hace mucho, mucho tiempo. Pero también estuvo Gamaliel Haro quien dirigió unas palabras motivadoras a los presentes. En fin lo que queda del PRI de Pico en Manzanillo ayer estuvieron, por cierto, tacaños para dar propina y una quejadera por la comida, ¿Que esperaban? Vayanse al Vaquero entonces, ahí es corte al gusto.