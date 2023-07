Adán Augusto López Hernández en Manzanillo…

Tarot Político

Por Mayahuel Hurtado

La cita de los seguidores de Adán Augusto López Hernández es hoy 9 de julio a las 17:00 horas en la explanada del Pez Vela, a este evento se suman los Obradoristas y fundadores de Morena que no están de acuerdo como se ha llevado la política al interior del partido con las decisiones tanto de la gobernadora, como de su padre Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, quienes prácticamente han hecho de Morena en Colima, una franquicia política a la que se le resiste el municipio de Manzanillo dónde gobierna Griselda Martinez, compañera de lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador y quién ha dejado en claro que la Cuarta Transformación ni se negocia ni se simula.

Y es que se eligió Manzanillo por muchas razones, la primera de ella es la libertad de realizar una Asamblea Informativa sin depender de «las atenciones» de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, quien desde hace más de un año se ha dedicado a promover a Claudia Sheinbaum Pardo, mucho antes de que existieran los aspirantes a Coordinador de la defensa del voto de la Cuarta Transformación, es más, cuando ni siquiera estaba escrito, Vizcaíno Silva ha utilizado todo a su alcance para que la figura de Sheinbaum se consolide y apresar de haber cambiado dos o tres modelos de lonas y publicidad, este proyecto llegó a la punta más alta y con tal saturación de imagen, que comienza a caer, por qué ya se comienzan a conocer los grises y negros de la aspirante que impulsa la gobernadora todos los días.

Por eso desde hace algunos meses Claudia Yañez Centeno se ha encargado de promover la figura de Adán Augusto López Hernández, con recursos propios, sin violar leyes electorales, con sus aliados y con sus compañeros de lucha para que la Cuarta Transformación se consolide en el estado de Colima. Y ha sostenido el estandarte para que el ex Secretario de Gobernación sea conocido en la entidad, por eso han ido casa por casa, dejando la información para que la gente decida lo que más les convenga a los ciudadanos.

Claudia Yañez como coordinadora distrital ha hecho un trabajo extraordinario en los 10 municipios del estado de Colima, ahora ya Adán Augusto es conocido por los colimenses, muy a pesar de la gobernadora.

Por su parte desde Manzanillo el proyecto de Adán Augusto López Hernández ha encontrado un respaldo para que sin sesgos de la gobernadora, se pueda realizar en los tiempos libres como lo marca la ley, para ejercer los derechos políticos y es ahí donde Martha Zepeda del Toro como coordinadora municipal ha estado fortaleciendo el proyecto en coordinación con la coordinación estatal, recordar que Manzanillo define una elección y la fuerza la ha demostrado la alcaldesa Griselda Martinez al tener ya cinco años al frente de los Manzanillenses, es desde aquí y de los municipios que forman la costa de Colima, donde Adán Augusto ha sentido el respaldo, dónde el profesor Héctor Jesús Lara Chávez Corrdina el Distrito federal II.

Por su parte Claudia Yañez Centeno se ha encargado de trabajar en la zona norte de la entidad, dónde Indira Vizcaíno Silva por más que quiera, no tiene el control, recordemos que la costa colimense fue clave para su triunfo, pues en el norte Vizcaíno Silva perdió todo, incluído su natal Cuauhtémoc. Es de llamar la atención la arrogancia de la gobernadora, su padre Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y su grupito de superpoderosas e incondicionales, que se han dedicado a repartir posiciones a integrantes de grupos bien identificados con el PRI, como el ex gobernador Carlos Flores Dueñas y de Pico Zepeda en Manzanillo, pero como olvidar que haya sido despiadada con el PES dónde ganó la diputación federal del distrito electoral 02 y posteriormente con sus aliados nacionales como lo son el Partido Verde Ecologista de México a quien le debe el triunfo de los delegados y por supuesto al Partido del Trabajo, dónde Gerardo Fernández Noroña el compañero del presidente sigue con presencia en el estado ¿Con tantos frentes y heridos en el camino, con tanta ingratitud, cómo pretende que Claudia Sheinbaum Pardo gane en Colima?

Si a esto le sumamos su intento de poner a Vladimir Parra «porro» de Indira Vizcaíno a generar incomodidades en el evento de Adán Augusto López Hernández, y si continúan sus intenciones de protestas del sindicato de los burócratas encabezadas por Martin Flores Castañeda y los afectados por AXE Capital, Indira Vizcaíno Silva se le olvidó calcular que está información ya está en poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió respeto a los aspirantes y que no intervinieran los gobernadores, ¿Acaso cree que el presidente no está enterado del cochinero que planeó? Por favor, en plan serio, es el presidente y a quien atacan es a su compañero de lucha por lo menos de las últimas dos décadas. ¿Quién asesora a la gobernadora? , definitivamente que presente su renuncia o tenga una sana distancia, por qué no sirve para el cargo de asesoría política.

Por último a los burócratas les daré un norte, cóbrele a Indira Vizcaíno Silva actual gobernadora, pero también a José Ignacio Peralta Sánchez, a Mario Anguiano, a Silverio Cavazos +, a Gustavo Vázquez+, a Arnoldo Ochoa, Carlos Flores Dueñas y a Fernando Moreno Peña, pues desde 1992 su dirigente Martin Flores Castañeda es responsable de los buenos o malos manejos de los recursos de la burocracia colimense, así mismo, de los tratos políticos que en la luz o en lo oscuro lo han llevado a condenar a la crisis económica de IPECOL a los agremiados que según representa desde hace tres décadas.

Los afectados por AXE Capital vayan con el Fiscal, encargado de dar celeridad o carpetazo a las denuncias.

Vladimir Parra se puede ir más lejos si gusta, finalmente viene arrastrando fracasos en política y su imposición en Ciapacov dejó al descubierto que sin Indira Vizcaíno él no tiene ninguna posibilidad de participar en política.

El evento de Adán Augusto López Hernández será un mensaje muy duro para quien se opone a que la Cuarta Transformación sea una realidad en Colima y para quien simule llevarla a cabo…

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.