Adán Augusto, la visita que incomoda a Vizcaíno-Sheinbaum…

Tarot Político

Por: Mayahuel Hurtado

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, y el día 9 de julio a las 17:00 horas se realizará la Asamblea Informativa de Adán Augusto López Hernández ex Secretario de Gobernación del presidencia de la república, que busca tener más cercanía con los obradoristas, los que buscan la continuidad de la Cuarta Transformación y los seguidores de Adán Augusto que han recibido el apoyo del ex funcionario y hoy están impulsando su proyecto.

El domingo se darán cita los que quieren que Adán Augusto López Hernández se erija como Coordinador Nacional de la defensa del voto de la Cuarta Transformación y por consiguiente, el que logré despachar desde Palacio Nacional para dar la continuidad al proyecto que actualmente encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que dice el refrán popular que «para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo» y de los cinco que están en la búsqueda de la estafeta, Adán Augusto es el que tiene más cercanía con el presidente, considerando los años de lucha en que lo acompañó y defendió jurídicamente en diversos momentos. Y eso debe traducirse en la popular frase que estableciera el presidente AMLO «amor con amor se paga».

Los que realmente están convencidos de que la Cuarta Transformación avance en el estado de Colima, sin duda alguna se van a sumar al movimiento de Adán Augusto López Hernández, por qué nadie mejor que él conoce desde sus orígenes la lucha que está transformando al país, con la convicción de servir al pueblo, y de lograr consolidarnos como una nación autosustentable y competitiva en las exportaciones, con un sector agricola y ganadero fortalecido, con un puerto altamente productivo y un turismo a la altura de lo que México necesita.

Sin embargo, los aliados, y las huestes de la gobernadora Indira Vizcaíno, ya están alistando su participación para dar un «recibimiento» a Adán Augusto López Hernández que ha crecido en las preferencias ciudadanas y hoy en día representa un obstáculo muy considerable para el proyecto de Claudia Sheinbaum, que está prácticamente cayendo de manera drástica en las preferencias, pese a las encuestas «a modo» que se ha hecho y la quieren meter con calzador en el ánimo de la gente, cuando su proyecto está en shock, cerca de la terapia intensiva, y eso que aún no le sacan sus trapitos al sol ni sus nexos con USA y poderosos empresarios, aunque los porristas oficiales de la gobernadora digan lo contrario.

La primera jugada fue designar a Vladimir Parra coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum en Colima, sabemos los métodos predecibles del ex legislador y no dude verlo en modo «porro» haciendo manifestaciones, zafarranchos, bloqueos o irrupciones en el evento del domingo. Incluso debió salir de esa mente subversiva la grandiosa idea de que protestaran los burócratas y los afectados por AXE Capital, finalmente la gobernadora es experta en echar culpas, para cubrir sus errores con distractores.

Pero qué prometió la gobernadora Indira Vizcaíno a Martin Flores Castañeda líder de los burócratas para que vayan en acarreo estilo PRI a manifestarse en el evento de Adán Augusto López Hernández, cuando dicha protesta debería hacerse afuera de Casa de Gobierno, del Complejo Administrativo, cerrar la carretera o incluso afuera de la casa de la gobernadora.

Recordemos que Martín Flores llegó a ocupar diferentes cargos, entre ellos diputado local y su catapulta fue precisamente el estar por más de 30 años como líder del S.T.S.G.E. o ya se les olvidó que tras un pleito quitó al ex líder Agustín Martell y desde 1992 Flores Castañeda ocupa la dirigencia de los burócratas, y dónde ha sido sagaz al tener como miembros activos a familiares, amigos, aliados, compadres, para garantizar el triunfo en cada elección. O dígame usted amable lector, lectora, ¿quién va a quitarlo de la ubre de la burocracia si más el 50 más 1 le deben la vida laboral?

Martín Flores es la blanca paloma que le hará el trabajo sucio a la gobernadora, aunque me queda la duda si ésto se planeó en la bailada del cumbión o posteriormente.

Ese drama burdo y barato que se los crea su abuela.

Con lo que respecta a los afectados por AXE Capital están peor que los burócratas, vayan y cierren el acceso a la Fiscalía, protesten en Casa de Gobierno o en el despacho de la gobernadora en el complejo administrativo. De lo contrario la sospecha del zafarrancho programado a control remoto desde el Palacio de Saltadilla, será más que evidente. Que alguien explique por qué si es responsabilidad del gobierno estatal, donde un ex funcionario tenía relación de parentesco con el responsable y ya hay denuncias ¿Por qué la manifestación no se la hacen a Indira Vizcaíno Silva y al Fiscal?

Lo cierto es que dichas acciones de cara a la Asamblea informativa de Adán Augusto López Hernández que se realizará en la explanada del Pez Vela el próximo domingo 9 de julio, así como otras acciones dolosas para inhibir la asistencia a los eventos del gallo de los mexicanos en diferentes lugares de nuestro país, deja al descubierto la gran desesperación de Claudia Sheinbaum y su equipo que le ha apostado a la encuestitis, fotitis, despensitis, billetitis, portaditis, y no encuentran la forma de contener el efecto positivo de Adán Augusto en los ciudadanos y por consiguiente el crecimiento en las mediciones más recientes, por eso , los mismos de siempre, recurren a las viejas prácticas del PRI.

De lo contrario ¿Para que generar un escenario hostil para Adán Augusto López, si se supone que Sheinbaum Pardo lidera las encuestas y según va viento en popa su campaña, que empezó hace poco más de un año?

Si ella es de acuerdo con los porristas de Indira Vizcaíno Silva «la favorita» ¿Por qué generar tantos escenarios para en un intento inútil, desconcertar?

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.