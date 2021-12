Abogacía con el deber de defender la eficiencia judicial

Por: Ángel Durán.

La abogacía en México, es una profesión de mucho arraigo histórico y cuyo objetivo es la defensa de los derechos personales y colectivos que se encuentran en la constitución y en tratados internacionales.

La comunidad que integra la abogacía, tiene el deber de defender los derechos de sus clientes; y es por lo que la sociedad más los identifica; grandes abogados o abogadas han cobrado prestigio a lo largo de la historia y se han identificado como líderes de movimientos sociales, siempre en la defensa de los derechos humanos.

Ha habido etapas negras también para la abogacía, integrantes de esta comunidad se han visto envueltos en escándalos faltos de ética, que han dañado a los sistemas judiciales; así como también han participado e impedido los avances de la sociedad, generalmente guiados por intereses personales.

Sin embargo, la abogacía, en todo momento saldrá avante porque su objetivo es noble y no nada más defender derechos personales sino también tiene el deber, de defender las causas sociales que benefician al pueblo; y de ello la historia ha dado varios ejemplos.

Uno de los deberes más importantes que tiene la abogacía, es la defensa de los derechos colectivos de interés social; y uno de ellos, quizá, dentro de los más importantes, es el deber que tiene, de defender la eficiencia de todo un sistema judicial.

Este sistema tiene características propias, pues está integrado por servidores públicos, pagados por el Estado y usted ya sabe, que todo el dinero público provienen de las aportaciones que cubre la sociedad y; ese dinero, tiene como único destino, el que, esos funcionarios públicos, tienen que distribuir y generar condiciones de convivencia pacífica social; para lograrlo, es necesario que todas las instituciones públicas entre ellas, a los tres poderes sean eficientes y en estos poderes, se encuentra el poder judicial.

En ese sentido, si el pueblo está pagando para tener un buen sistema de justicia, el Estado a través de sus servidores públicos tienen la obligación de garantizárselos, o sea, tener un eficiente sistema judicial, que no trabaje a medias, que no ponga pretextos bajo ninguna circunstancia de que no puede llevar a cabo su función, por tal o cual motivo, debe estar bien integrado y las personas que trabajen ahí deben tener méritos.

¿Qué pasa cuando un sistema judicial se hace ineficiente? Pues, solamente la abogacía tiene las mejores herramientas para desarticular esos efectos dañinos hacia la sociedad, por eso, la comunidad de abogados o abogadas libres, tienen el deber de defender a su fuente de trabajo, ¿cuál es? el buen funcionamiento de los tribunales de justicia.

Por el bien del Estado de México; abogados libres e independientes, necesitan defender la eficiencia del sistema judicial para que la sociedad esté protegida en sus derechos humanos, que se encuentran en la Constitución y en leyes internacionales.

