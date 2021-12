Así se hace el trofeo de la Liga MX

CN COLIMANOTICIAS

México.- Seis meses de trabajo arduo de los equipos que culmina cuando el capitán levanta el trofeo de campeón, un galardón de nueve kilos de gloria, que 18 equipos buscan pero que solo uno logra llevárselo. Pero la intensa labor no solo es dentro de la cancha, también fuera de ella. Para la creación del trofeo se requiere semanas de trabajo minucioso, donde el margen de error tiene que ser mínimo.

Por ello, los galardones que entrega la Liga MX son considerados «una obra de arte». José Juan Marmolejo , propietario de la empresa Marmolejo Orfebres y que se encarga de fabricar los trofeos, señala que todo se trabaja a mano, y está a cargo de artesanos que le dedican muchas horas «porque son piezas únicas», dice.

«Empezamos los trabajos como cuatro o cinco meses antes porque el proceso de fabricación en plata requiere ese tiempo, por eso es una obra de arte porque son piezas totalmente fabricadas a mano».

«A pesar de que llevamos 13 años fabricando el trofeo, no hay como un molde para sacarlo, todas las piezas son armadas, son piezas que parten de una lámina, de una plantilla, se corta, se dobla, se martilla y se solda, todo eso lleva una cantidad de tiempo, de dedicación y de exactitud en algunos casos para que todo concuerde perfectamente, por eso mismo decimos que es una obra de arte», insiste.

Los trofeos están hechos en plata 925 que es el estándar internacional para la fabricación de este metal y tiene una pequeña parte de cobre con .25 para que le dé dureza. El trofeo está asentado sobre una base de obsidiana, en la que tiene impresos los escudos de los 18 equipos participantes.

«Los escudos sí son troqueles pero se les da el tratamiento, la importancia y relevancia que se merece cada equipo porque sabemos que los escudos representan una institución, cada uno de ellos está hecho como la institución lo requiere, no importa si la institución llegó a ser campeón o no, cada temporada manda la liga los logotipos actualizada para la temporada que se está jugando, son 18 equipos y 18 troqueles que se fabrican», indica Marmolejo.

«La base del trofeo es una piedra de obsidiana que nos la fabrica un artesano en San Juan Teotihuacán, un artesano que consigue la obsidiana pura, la trae de las minas, es una piedra que después se trabaja».

«La piedra central lleva perforaciones para que el trofeo agarre, y cada uno de los escudos tienen una pequeña perforación para que puedan anclarse y ese trabajo requiere muchas horas, mucha dedicación y exactitud».

«Cuando se taladra se tiene que hacer con agua para que no se estrelle, para que no se reviente pero de repente se le mueve al artesano y tenemos que poner el perno, en vez de ponerlo al centro, tenemos que ponerlo a 45 grados, todo eso son detalles que no se ven pero que hacen de cada uno de los trofeos una pieza única y distinta».

Por ser cada galardón diferente, llevan una numeración en la parte de abajo de la base «todos pueden verse similares pero ninguno es igual, no es idéntico, todos tienen algún detalle que los hace distintos y como todos son distintos tienen un número en particular, ahora es el trofeo número 26, y todos los trabajamos con amor y dedicación», cierra.

La empresa Marmolejo Orfebres no solo se encarga de fabricar el trofeo que se entregará al campeón de la Liga MX, también elabora el de la Liga Femenil, el de torneos inferiores y el galardón que se dará al monarca de la Liga de Expansión.

Es este último el más complejo de fabricar «fue un diseño fácil de realizar pero complicado de trabajar porque viene del logotivo de la Liga que un rehilete, cuando vimos el logotipo fue fácil descifrar lo que queríamos, vimos el rehilete en tercera dimensión y así sería el diseño pero muy complicado porque tiene 24 postes que se unen uno con el otro y que no es sencillo de hacer», mencionó José Juan Marmolejo quien comentó que el boceto tanto de la Liga de Expansión como de la Liga Femenil salió de Marmolero Orfebres.

«El femenil nos dijeron que no quería algo muy femenino pero que tuviera la parte del futbol y de la mujer, entonces le dimos muchas vueltas, vi imágenes de mujeres en la computadora, y salió de cuando gritan, cuando levantan sus manos, cuando están en movimiento, empezamos a hacer trazos y de ahí salió», apuntó el empresario.

Manifestó que los cuatro reconocimientos son complicados de elaborar ya que hay pocos artesanos en México que sepan trabajar el metal.

«La fabricación de los trofeos es una forma artística que se está perdiendo, ya casi no hay orfebres en México, nosotros numeramos cada uno de los trofeos, le damos la importancia que se merece porque consideramos es parte de la historia del futbol mexicano».

La empresa también se encarga de la elaboración de las preseas que se entregan tanto al campeón como el subcampeón de las diferentes competencias.

«Son 65 medallas por torneo. Lo lindo de las medallas de la Liga es que los modelos son distintos a todas las medallas que hayan visto, los diseños son bonitos y vistosos».

