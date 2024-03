ABANDONAN SUS CARGOS

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Sin pudor alguno, la mayoría de los diputados locales que desde el 1 de octubre de 2021 se le entregaron en cuerpo y alma a la gobernadora número 32 del país, poco funcionales, serviles y encubridores a más no poder, quieren repetir trienio, motivo y razón por los cuales se han retirado de la LX Legislatura Estatal licencias de por medio. Porque la dueña de la franquicia morenista en el estado así lo ha decidido, hasta una decena de ellos volverá a contender por la reelección en los comicios en puerta, pero una cosa es que sean nominados candidatos y otra, muy diferente, que los ciudadanos que saben de sus ineficiencias, les den sus votos en los comicios que vienen.

La decena de diputados locales 4T creen que el pueblo bueno de Colima es tonto y olvidadizo, que no tiene registradas en su memoria todas y cada una de sus malas acciones que como grupo parlamentario mayorista cometieron, mismas que les fueron corregidas una a una por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así evidenciados por inexpertos en su quehacer legislativo, si tuvieran un poco de vergüenza, debieran desaparecer voluntariamente del escenario político estatal en lugar de pretender vivir otros tres años del presupuesto del Congreso del Estado.

Faltos de oficio para legislar, pero eficaces para proteger a los grandes corruptos funcionarios del pasado reciente como el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el ex secretario de Planeación y Finanzas y el ex alcalde de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez. También, solapadores de los nuevos ricos súbitos de la presente administración estatal que de ellos no quieren que la gente los señale como ineficientes. Estos los grandes méritos de la decena de diputados locales morenistas, los están poniendo por segunda vez consecutiva en las boletas electorales.

¿Con qué cara volverán los mediocres diputados locales morenistas a pedirles a los electores ora vez sus votos cuando nunca se solidarizaron con ellos que han sido víctimas de la grave violencia imperante en el estado con su cauda de feminicidios, homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones, robos en todas sus modalidades, colapso del sistema de salud, corrupción e impunidad?

flojos a más no poder, cínicos también, los diputados locales afines a Indira que buscarán su reelección el domingo 2 de junio de 2024 no reparan en que les están dando a los politizados ciudadanos colimenses la oportunidad de que les cobren en las urnas todas y cada una de sus afrentas. Esta prueba no lo pasarán ni yendo a bailar a Chalma. Al tiempo.

El voto de castigo les viene irremediablemente en camino a los de nuevo candidatos a diputados locales 4T que siguen viendo a los votantes como dicen que Dios ve a los conejos, y a otros de su misma calaña que buscan senadurías, diputaciones federales y alcaldías.

Como se cayó su proyecto guajiro de contender por la alcaldía de Tecomán al diputado local Armando Reyna Magaña, mal pastor del rebaño morenista en el Congreso del Estado, ya licenciado del mismo junto con todas sus ovejas, tiene dos opciones: Acompañar como candidato a síndico a la mujer que encabezará la planilla de MORENA, o volver a competir por la misma diputación local.

Por cierto, el intento fallido de Reyna Magaña y sus abogados de imponerse como candidato de MORENA en una posición que legalmente le corresponde a una mujer, es una prueba más de las carencias y limitaciones de quienes llegaron al poder por culpa de la ola AMLO y no por méritos propios.

Se dice que…

*Más que cualquier otro proceso electoral, en este en curso se están utilizando encuestas de todos colores y sabores, precios y presentaciones, para sembrar en la mente de los electores la idea de la inevitabilidad de las victorias de unos y de las derrotas de otros. Por salud mental, hay que juzgarlas dependiendo de quién sean.

*La renuncia de Imelda Meraz Sánchez a la Secretaría del H. Ayuntamiento de Colima, “por motivos personales”, que venía ocupando desde el mes de octubre del 2022, es otra importante baja en el equipo político de la alcaldesa de Colima Elia Margarita Moreno González, aferrada en contender por su reelección.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.