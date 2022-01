A pesar de críticas, secretario de Seguridad reitera que se lanzan ‘paquetes’ al Cereso de Colima

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- A pesar de las críticas suscitadas, Manuel Llerandi Ruiz, secretario de Seguridad Pública en Colima, durante los Diálogos de la Transformación realizado en Manzanillo, reiteró que se han lanzado “paquetes” desde el exterior al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso)

“Lo que sí puedo decir con contundencia, es que desde que asumimos el cargo y hasta el momento, al menos en dos ocasiones se han detectado el lanzamiento de paquetes desde el exterior, mismos que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la investigación correspondiente”.

Sin embargo esta conclusión realizada por el funcionario estatal ha dado de qué hablar, ya que las bardas perimetrales del penal son extremadamente altas, hay custodia en los accesos viales, existen torres de vigilancia y sobre todo hay límites para que la sociedad se acerque al Cereso.

Como es de recordarse, este martes se registró un enfrentamiento entre bandas con armas de fuego y punzocortantes al interior del penal de Colima, en el que fallecieron nueve personas y siete más resultaron heridas las cuales son atendidas en distintos hospitales de la entidad.

“No fue un motín, fue una riña y no fue un enfrentamiento entre custodios, no fue un intento de escape, no fue un atentado contra los custodios o contra la policía, no hay custodios ni policías heridos”.

Aseguró que actualmente está controlada la situación en el Cereso, donde se refuerzan las revisiones, con un perímetro del penal más seguros y mejores condiciones de seguridad al interior de este Centro de Reinserción Social.

Argumentó que se ha estado informando a los familiares a través de la Dirección General del Cereso y de Penal sobre la situación de las personas afectadas y desde la Secretaría de Salud se está dando una atención puntual a las condiciones de salud de todas las personas.