60 familias de Cofradía de Hidalgo afectadas por la lluvia; piden ayuda

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Un canal de baja presión originó una fuerte precipitación pluvial provocando afectaciones severas en comunidades como Cofradía de Morelos y Cofradía de Hidalgo.

En la población de Cofradía de Morelos el canal de riego salió de su cauce y causó afectaciones en algunas viviendas.

La comunidad de Cofradía de Hidalgo resultó la más afectada pues según el comisario municipal Salvador Lucatero, un promedio de 70 familias resultaron con daños a sus viviendas.

Comentó que se tuvo una lluvia intensa por espacio de 3 horas, “nunca había pasado esto, ni en los huracanes de Jova ni de los que ha habido habían dejado tanta agua, por fortuna no hubo aire pero con la pura agua nos afectó a todo el pueblo un promedio de 60 familias afectadas, hubo familias que se les mojó todo, como unas de Tabasco que viven cerca del cocodrilario perdieron todo, se quedaron en la calle. Hubo familias que sacaron todas sus pertenencias a la entrada del pueblo”.

Por la fuerte lluvia se fue la luz y el internet, “como pude me comuniqué a Protección Civil y solo a evaluar daños pero con eso no vamos a tener, ocupamos despensas; ya le comenté a Armando Reyna y a Julio Cano que la gente afectada es de campo y no se va a poder trabajar dos o tres días y lo más urgente son las despensas”.

Salvador Lucatero dijo que los habitantes tienen la curiosidad de saber “si se construyó una presa allá arriba, porque se nos hace raro que nunca nos pasaba esto porque esta agua se vino de Cofradía de Morelos para acá, cosa que nunca ganaba para acá el agua, siempre salía”.

Finalmente, cabe señalar que en algunas zonas de Cofradía de Hidalgo se observaron pequeñas crías de cocodrilos.