2022 se convierte en el año más violento en Colima al llegar a los 823 homicidios dolosos

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- El estado de Colima ha rebasado el histórico en asesinatos al registrarse en lo que va de 2022 un total de 823 homicidios dolosos, en comparación al 2017 que ocurrieron 817.

Los datos y desglose fue realizado por el vocero de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en el Estado de Colima, Francisco Javier Almazán Torres,

En enero se registraron 50 homicidios, en febrero 68, en el mes de marzo 98, en abril 83, en mayo 97, en junio 72, en julio 56; además, en agosto 76, en septiembre 71, en el mes de octubre 87 y se cierra el mes de noviembre con 63.

De estos han sido asesinadas 100 mujeres de los cuales 18 han sido clasificados como feminicidios. Además, del total de asesinatos 18 han sido menores: tres mujeres y 15 hombres.

En cuanto al número de personas o restos localizados embolsados, encintados, se tienen 112 en total, 91 de ellos en Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez; mientras que en Armería, Tecomán e Ixtlahuacán, no se tiene ningún registro y en el Tercer Partido Judicial, de los municipios de Manzanillo y Minatitlán, se tienen 21.

En cuanto a los desparecidos, e tienen en el 2022 por carpetas de investigación 674 y 694 víctimas, de las cuales 229 son femeninas, teniendo 123 no localizadas, nueve localizadas muertas y 97 localizadas con vida.

En cuanto a los hombres desaparecidos, se tienen 315 no localizados, 50 localizados muertos y 100 localizados con vida.

Finalmente, dio a conocer que en lo que va del 2022, han sido asesinados 17 personas pertenecientes a las corporaciones policíacas y de procuración de justicia.