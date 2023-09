13 de septiembre: Día Mundial del Chocolate

CN COLIMANOTICIAS

México.- Hoy 13 de septiembre se celebra el Día Mundial del Chocolate. El homenaje a uno de los manjares más sabrosos que dio la naturaleza (porque no hay que olvidar que proviene de la planta de cacao) surgió en Francia en 1995, en honor al escritor británico Roald Dahl, autor de la historia Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Y por esas casualidades del destino, en la misma fecha, además, se conmemora el nacimiento de Milton S. Hershey, el fundador y dueño de la Compañía de Chocolates Hershey.

Se trata de uno de los alimentos más polémicos, que divide las aguas tanto entre los profesionales de la salud como en el público en general. Es que, debido a su alto contenido en azúcar y calorías, muchos asocian al chocolate con la presencia de acné, obesidad, hipertensión arterial, enfermedad de las arterias coronarias y diabetes.

Sin embargo, cada vez más evidencia científica lo postula como beneficioso para la salud. Al parecer, el secreto está en los flavonoides, un compuesto del cacao que tiene múltiples propiedades saludables. Es que según se descubrió, este poderoso compuesto que se esconde en el chocolate, particularmente en las variedades oscuras, mejora la memoria y la salud del cerebro.

Y si bien los flavonoides también están presentes en el té verde, las manzanas y los frutos rojos, hoy nos convoca el chocolate.

“Hay evidencia acerca de que una dosis de 500 miligramos de flavonoides llamados flavanoles son clave para mejorar la memoria en el cerebro que envejece”, dijo el profesor Aedin Cassidy de la Queen’s University de Belfast.

Y añadió: “La dosis necesaria para estas mejoras en la salud del cerebro se puede lograr fácilmente. Por ejemplo, una taza de té, seis cuadrados de chocolate amargo, un par de porciones de frutos rojos y manzanas proporcionarían en conjunto alrededor de los 500 miligramos recomendados para mejorar la memoria”.

La investigación, que fue publicada en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences, involucró a más de 3.500 adultos, que tenían un promedio de 70 años. La mayoría ya llevaba una dieta saludable rica en flavanoles.

Con información de Infobae